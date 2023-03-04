全中運／竹東網球場根本未完成驗收！包商認還要8個工作天

全中運網球資格賽場地問題導致選手受傷遭批，原新竹縣說法賽前已完成驗收，但今天竹東鎮公所坦承並未完成全部驗收，若要完成工程，包商認還要8天才能完工，新竹縣教育局打算向體育署申請賽事延賽，將進一步開會討論如何善後。

鎮公所表示，資格賽舉行當天3月2日凌晨5點確實才進行驗收，且工程持續到賽前一晚，在廠商努力下仍完成賽場上準備，並借給新竹縣教育局作為比賽場地之用，不過仍遺憾有選手在比賽時受傷，經檢討是場地鋪沙量不足，已在開賽後2天內將鋪沙補上，降低球員受傷機會。

據了解，此次造成選手受傷的賽場是竹東鎮立中正網球場，其球場鋪面為人工草皮，但因工程款不足，使得工程延宕到今年才恢復動工，並為趕上全中運舉辦，更在過年期間提早開工進行趕工，直到比賽前一天的3月1日現場仍在施工當中。

鎮長郭遠彰澄清，工程未完成驗收部分為場地監視器、變電箱等項目，實際場地硬體設施在賽前都已通過驗收，並未影響比賽進行，今天公所已經與會同教育局及包商開會如何改善，可能向體育署提出延賽3天需求，明天賽事後開始工程，但目前尚未取得體育署同意。

包商回應，因工程設計變更，直到今年2月才通過變更設計並重啟工程，但實際上變更設計之前工程進度已經達6成，並在比賽開始前完成工程施作，但若要完成剩餘未驗收項目，可能仍要8個工作天施工。