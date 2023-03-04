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全中運／場地害選手受傷 張母憾：全國賽事竟無法保障選手

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
受傷的張姓選手母親說，經過一晚的沉澱，能比較冷靜的分享看法，也希望能幫孩子們發聲。。 記者巫鴻瑋／翻攝
受傷的張姓選手母親說，經過一晚的沉澱，能比較冷靜的分享看法，也希望能幫孩子們發聲。。 記者巫鴻瑋／翻攝

全中運2日在新竹縣舉辦網球資格賽，疑因場地不平整，造成高雄福山國中張姓選手腳踝扭傷而棄賽，另外也有幾名選手受傷。張姓選手母親今天向外界發出沉重聲明，青少年選手如此相信大人，全國的賽事居然連提供他們安全無虞的比賽環境都沒有做到！

新竹縣主辦全中運2日網球資格賽開打，清晨驗收啟用的竹東鎮立中正網球場，不到3小時就傳出疑因場地不平整，導致福山國中張姓選手滑倒扭傷退賽，後陸續傳出有選手摔傷。家長與後援會痛批賽場啟用草率，要求停賽。

受傷的張姓選手母親說，經過一晚的沉澱，能比較冷靜的分享看法，也希望能幫孩子們發聲。當孩子們努力地練習了一年，經過縣市的選拔，好不容易來到全國的中等學校運動會，這群年紀只有13至15歲的孩子，來到國家級的賽事，好好替學校跟團隊取得勝利，但沒有想到，這場全國的賽事居然連提供他們安全無虞的比賽環境都沒有做到。

張母說，國中網球比賽場地是一個人工草皮的四面球場，直到3月2日比賽開始的第一天清晨，第四面場地還在施工，1日選手們開始到球場熟悉場地時，就已經發生很多狀況，沙子分散不均勻，人工草皮接縫處不平，現場諸多來自教練與家長的抱怨，但是隔天比賽還是進行了。

新竹中正網球場剛驗收啟用，就頻傳有選手受傷，維護單位指鋪沙量不足所致。本報資料照片
新竹中正網球場剛驗收啟用，就頻傳有選手受傷，維護單位指鋪沙量不足所致。本報資料照片

張母說，孩子相信著這場國家級的賽事，大人們會保護他的狀態下努力表現，結果在一處人工草皮接縫處因為沒有沙做止滑的狀況下，腳踝扭傷。當下孩子在場地上痛苦地躺了10分鐘，大會也有防護員積極幫他處理，後續也有前往醫院確認傷勢。

「請問誰能幫助這些孩子？」張母說，為什麼在國家級的賽事，會有讓年輕孩子陷入危險的比賽場地？正式比賽的場地難道不需要在賽前完成勘驗嗎？這些都可以在賽前做好的準備，為什麼沒有準備好，就倉促的讓這些來自全國的孩子陷入這麼大的危險中？

全中運

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