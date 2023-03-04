全中運／接連傳受傷事件 新竹縣長楊文科前往向教練致意

全中運資格賽各項賽事3月2日在新竹縣陸續展開，卻在第一天就傳出網球項目有選手因場地問題而受傷棄賽，且接連發生，縣議員歐陽霆批評縣府在全中運準備不足，要求除了立即改善，未來也應訂定大型運動賽事籌備SOP，以防未來主辦其他重要比賽再發生意外。

新竹縣教育局對於全中運陸續發生選手受傷事件，強調運動過程本來就有可能致傷，但並未準備不足，除了中正網球場有出現場地鋪沙問題而立即改善，其餘賽事都正常進行，且各場館現場都設有急救站，隨時有1名醫師、2名護理師及1名運動傷害防護員，可第一時間判斷受傷選手是否後送，並給予立即醫療處理。

教育局坦承除了網球資格賽至少有3名選手受傷，在木球項目也有選手受傷，不過都立即獲得處置，但目前並未有全數賽事選手受傷統計數據，因多為運動過程中的擦傷，現場急救站處理後即讓選手離開休息。

新竹縣長楊文科作為全中運執行委員會主委，今天上午也特地前往中正網球場視察，他除了到場關心選手與場地賽況，同時向受傷選手的教練致意，對於發生選手受傷憾事致歉，他強調絕不希望發生如此憾事，對受傷選手非常不捨，縣府責無旁貸、全力善後。

楊文科說，目前網球資格賽正常進行中，全中運辦理以安全至上為原則，並期讓選手得以安全比賽，對於網球國中組資格賽第1天發生選手在人工草皮鋪面的中正網球場意外受傷，深感抱歉，親自到場對教練團表達關心。

他強調，目前比賽皆順利進行，對於一開始發生的問題，全中運執行委員會會全力善後，請所有參與選手們放心，一定會做好萬全準備，讓大家安心爭取好成績。

全中運執委會指出，大會有替每位選手投保，相關醫療與復健費用，執委會責無旁貸均會全力協助，目前受傷的選手已與家長返回，主任委員楊文科特別和選手教練致意，也得知這次受傷的孩子非常珍惜這次比賽的機會，執委會將全力與中央協調，完善孩子相關權益。

不過外界仍質疑縣府趕工才會造成意外頻傳，因中正網球場一直到3月2日比賽當天，開賽前2小時才完成工程驗收，且遭參賽選手家長指出工程根本是漏夜趕工，鎮公所坦承當天凌晨5點為趕上上午7點半開賽，才完成驗收。

另有家長不滿指出，中正網球場鋪沙竟是由工作人員在中場拿著「拖把」把沙鋪平，質疑主辦方專業不足，不過對此教育局回應，正常方式即是以拖把、耙子及吹葉機將鋪沙盡量整平，為了滿足現場鋪沙需求，也已要求廠商購置足夠數量的石英沙，確保賽事期間不會缺沙。

縣議員歐陽霆表示，網球賽意外原本應可避免，因早在2021年5月時即傳出新竹縣沒有合格網球場，要與新竹市商借場地，質疑縣府早有預期，為何經過1年多的時間準備，仍舊一堆問題，完全是把選手安全當作官僚主義的犧牲品。

他指出，除了中正網球場鋪沙，另一處高中組比賽場館的竹東鎮立網球場硬地球場也出現賽場底線歪斜，他轟「這已經不是螺絲鬆了，根本就是忘記上螺絲」，造成選手受傷還影響選手往後運動生涯。