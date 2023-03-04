網球／約克維奇爭取破例入境美國參賽 美國球界相挺

網球名將約克維奇未接種COVID-19疫苗遭美國拒絕入境，目前正爭取入境參加世界職業網球協會（ATP）賽事。美國網球協會及美網主辦單位今天紛紛力挺約克維奇重返賽場。

法新社報導，塞爾維亞男網好手約克維奇（Novak Djokovic）因迄今未接種任何一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，目前被拒於美國國門之外，但他已向美國當局申請特別入境許可。

美國公開賽（U.S. Open）官方推特今天推文指出：「約克維奇是我們這項運動有史以來最偉大的冠軍之一。美國網球協會（USTA）和美國公開賽都希望喬科維奇能成功申請獲准進入美國，如此一來，印地安泉（Indian Wells）和邁阿密（Miami）的球迷們就能看到他重返賽場。」

Novak Djokovic is one the greatest champions our sport has ever seen. The USTA and US Open are hopeful that Novak is successful in his petition to enter the country, and that the fans will be able to see him back in action at Indian Wells and Miami. — US Open Tennis (@usopen) 2023年3月3日

印地安泉大師賽（ATP 1000 Indian Wells）8日將於加州沙漠登場，隨後是在邁阿密舉行的邁阿密公開賽。

美國目前仍未開放沒接種疫苗的國際旅客入境，美國運輸安全局（TSA）日前表示，這項政策最快4月中旬才可能調整。

約克維奇本週在杜拜表示，他還在等待美國是否批准他的特別入境許可，並告訴記者，希望能在6日印地安泉賽事抽籤前得到答案。

世界排名第一的約克維奇說：「無論抽籤前做出的決定是什麼，如果我不能入境，我會退出，當然，會在抽籤前退出。」