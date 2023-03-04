網球版「新竹棒球場」？盧彥勳發文批：缺乏專業安排

新竹縣主辦今年度全中運，網球資格賽日前於竹東鎮中正網球場舉行，沒想到卻爆出場地當天凌晨才完工驗收，並且還不平整，害得選手受傷退賽，這件事也讓網球一哥盧彥勳發文怒批，表示自己非常「痛心且氣憤」。

盧彥勳在個人粉絲團上發文，自己當職業選手二十幾年，現在也擔任教練，聽到選手因場地而受傷，當下極為痛心又氣憤，痛心選手們花時間練習可能就這樣白費，氣憤的是比賽安排的不專業，還在事後推的一乾二凈。

他也質疑，這個球場是比賽當天凌晨才完工，沙子也是早上才鋪，還沒鋪平整，選手根本沒有機會適應球場，並且這種人工草皮的球場台灣根本沒有幾座，「這不只是場地問題，更是沒有專業的安排」。

最後盧彥勳也強調自己不是想「抓戰犯」，而是希望大家都有責任也要深刻檢討反省，他也在文末寫下：「另外卑微的希望說，雖然沒有能力改變體制，但期望至少要提供選手有一個安全的比賽環境。」

場地出問題後，維護單位表示已經將鋪沙量不足改善，新竹縣教育局也回應運動過程中本來就有受傷風險，因此現場都設有急救站，另外參賽選手也都有投保保險，會協助受傷選手後續醫療費用事宜。