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杜拜網賽／約克維奇輸給梅德維夫 今年20連勝寫句點
塞爾維亞網球名將約克維奇今天在杜拜錦標賽（Dubai Championships）男單準決賽輸給俄羅斯網球好手梅迪維夫，讓約帥連20場贏球及至今年初的完美表現劃上句點。
法新社報導，梅德維夫（Daniil Medvedev）以6-4、6-4直落二擊敗約克維奇（Novak Djokovic），將在4日決賽對上衛冕的俄羅斯同胞盧布列夫（AndreyRublev）爭冠。
世界排名第一的約克維奇自從去年11月的ATP年終總決賽奪冠以來，一直保持不敗紀錄。
梅德維夫與喬科維奇14次對戰，今天取得第5次勝利後已13連勝。
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