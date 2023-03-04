體操／世界盃多哈站 蕭佑然鞍馬決賽摘銅牌

體操世界盃多哈站，我國鞍馬好手蕭佑然今天在男子鞍馬決賽，以難度分6.1、執行分8.733、總分14.833，僅次於去年亞錦賽銀牌的哈薩克庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）、去年世錦賽金牌愛爾蘭選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）的成績，拿下銅牌。

在前年東京奧運代表我國參賽並在男子鞍馬決賽拿下第7名的蕭佑然，這次世界盃多哈站與「鞍馬王子」李智凱一同出賽，最終李智凱在資格賽因為落馬無緣晉級，蕭佑然則是以14.233分、排名第7晉級決賽。

今天登場的鞍馬決賽，蕭佑然最終是以難度分6.1、執行分8.733、總分14.833拿下銅牌，這也是蕭佑然繼去年在世界挑戰賽在法國巴黎站奪銅、匈牙利桑波特哈站摘銀、土耳其梅爾辛站奪下金牌後，再一次在國際賽事上抱回獎牌。

【中央社台北3日電】

體操世界盃卡達杜哈站，今天進行的鞍馬決賽，台灣唯一晉級的新星蕭佑然，以總分14.833分，摘下1面銅牌。

教練鄭焜杰在接受中央社記者電訪時說：「賽前就擬定好策略，以穩定為主，所以繼續選擇用6.1的套路動作下場比賽，雖然我們和第4名的日本選手同分，但因為我們完成度的實施分比較高，所以才獲得銅牌。」

這次世界盃卡達杜哈站的鞍馬項目，台灣有李智凱、蕭佑然參賽，李智凱失誤落馬預賽淘汰，蕭佑然則是以預賽第7的成績晉級。

蕭佑然在決賽當中，修正了預賽發生的下落瑕疵，近乎完美的呈現了6.1的套路動作，也獲得裁判的青睞，唯一可惜在第1個倒立時右手肘有點彎曲不夠自然被扣分。

鄭焜杰說：「能進決賽已經有點幸運，加上這次獲得金、銀牌的選手過去都是世錦賽前3名的名將，所以我們就是瞄準銅牌而戰，佑然也發揮得相當完整。」

台灣體操代表隊預計明天晚上就會搭機出發前往巴庫，繼續備戰下一場的世界盃分站賽事。

鄭焜杰透露，巴庫站的比賽，預賽還是會先求穩，用6.1的套路動作先取得晉級的機會後，或許決賽會讓佑然把難度提升到6.4的套路動作試試看。

2022年蕭佑然參加體操世界盃3站賽事的鞍馬項目，分別在法國巴黎站奪得銅牌、匈牙利桑波特哈站奪得銀牌、土耳其梅爾辛站奪得金牌。