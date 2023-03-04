聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／世界盃多哈站 蕭佑然鞍馬決賽摘銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片

體操世界盃多哈站，我國鞍馬好手蕭佑然今天在男子鞍馬決賽，以難度分6.1、執行分8.733、總分14.833，僅次於去年亞錦賽銀牌的哈薩克庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）、去年世錦賽金牌愛爾蘭選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）的成績，拿下銅牌。

在前年東京奧運代表我國參賽並在男子鞍馬決賽拿下第7名的蕭佑然，這次世界盃多哈站與「鞍馬王子」李智凱一同出賽，最終李智凱在資格賽因為落馬無緣晉級，蕭佑然則是以14.233分、排名第7晉級決賽。

今天登場的鞍馬決賽，蕭佑然最終是以難度分6.1、執行分8.733、總分14.833拿下銅牌，這也是蕭佑然繼去年在世界挑戰賽在法國巴黎站奪銅、匈牙利桑波特哈站摘銀、土耳其梅爾辛站奪下金牌後，再一次在國際賽事上抱回獎牌。

【中央社台北3日電】

體操世界盃卡達杜哈站，今天進行的鞍馬決賽，台灣唯一晉級的新星蕭佑然，以總分14.833分，摘下1面銅牌。

教練鄭焜杰在接受中央社記者電訪時說：「賽前就擬定好策略，以穩定為主，所以繼續選擇用6.1的套路動作下場比賽，雖然我們和第4名的日本選手同分，但因為我們完成度的實施分比較高，所以才獲得銅牌。」

這次世界盃卡達杜哈站的鞍馬項目，台灣有李智凱、蕭佑然參賽，李智凱失誤落馬預賽淘汰，蕭佑然則是以預賽第7的成績晉級。

蕭佑然在決賽當中，修正了預賽發生的下落瑕疵，近乎完美的呈現了6.1的套路動作，也獲得裁判的青睞，唯一可惜在第1個倒立時右手肘有點彎曲不夠自然被扣分。

鄭焜杰說：「能進決賽已經有點幸運，加上這次獲得金、銀牌的選手過去都是世錦賽前3名的名將，所以我們就是瞄準銅牌而戰，佑然也發揮得相當完整。」

台灣體操代表隊預計明天晚上就會搭機出發前往巴庫，繼續備戰下一場的世界盃分站賽事。

鄭焜杰透露，巴庫站的比賽，預賽還是會先求穩，用6.1的套路動作先取得晉級的機會後，或許決賽會讓佑然把難度提升到6.4的套路動作試試看。

2022年蕭佑然參加體操世界盃3站賽事的鞍馬項目，分別在法國巴黎站奪得銅牌、匈牙利桑波特哈站奪得銀牌、土耳其梅爾辛站奪得金牌。

李智凱 世錦賽 波特

延伸閱讀

激戰巴赫姆特：俄軍包圍7個月，烏克蘭軍撤退或死守？

體操／世界盃卡達站 蕭佑然進決賽、李智凱落馬淘汰沒壓力

體操／李智凱掀風潮 全國兒童錦標賽逾700人參加

228連假首日嚴重車禍塞5.5小時 他竟下車刷牙、做體操

相關新聞

體操／世界盃多哈站 蕭佑然鞍馬決賽摘銅牌

體操世界盃多哈站，我國鞍馬好手蕭佑然今天在男子鞍馬決賽，以難度分6.1、執行分8.733、總分14.833，僅次於去年亞...

游泳／克服罕病困擾 小將傅堃銘包辦200、400混雙金

2023春季游泳錦標賽今於台中市北區國民運動中心展開第二日賽程，前一天200蝶表現突出的泳壇「歐爸」王冠閎在100自決賽...

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、林昀儒單打晉8強

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣男、女單打好手林昀儒、鄭怡靜都在16強出賽，2人也雙雙擊敗對手，順利晉級8強，其中...

路跑／盧彥勳靠慢跑沉澱 雷理莎找回初衷挑戰奧運

我國網球好手盧彥勳與路跑女神雷理莎今天出席球鞋品牌adidas推出的跑鞋十周年特展，其中去年底剛在台北馬完成人生初半馬的...

桌球／林昀儒晉級果阿站16強獲好評 對手遭酸：內戰高手

我國桌球好手林昀儒再傳捷報，昨天在WTT球星挑戰賽果阿站以3：1力退中國大陸名將周啟豪，晉級男單16強，。周啟豪落敗後遭中媒狠酸：「內戰高手」。 《網易體育》以「國乒男單又輸了！周啟豪掉鏈子」為

網球／全中運場地不平造成選手受傷 盧彥勳：很心痛

新竹全中運近日傳出在網球比賽場地因規劃不善導致選手受傷的狀況，引發體育圈的熱議，而退役後投身網球學校工作的我國網球好手盧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦