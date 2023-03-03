游泳／克服罕病困擾 小將傅堃銘包辦200、400混雙金

2023春季游泳錦標賽今於台中市北區國民運動中心展開第二日賽程，前一天200蝶表現突出的泳壇「歐爸」王冠閎在100自決賽雖出發雖略有暇疵，但仍以50秒83摘金；而最引人注目的高中潛優小將傅堃銘今於200混再游出全場最佳，兩天下來已經包辦200、400混雙金，他更揚言4月全中運要拼亞運標。

傅堃銘來自東奧國手王星皓母隊的台中市東山高中，兩年前就被送到國訓一整年做為王星皓的陪練。屬於大賽型的傅堃銘在去年6月就在法國舉行的世界中學運動會中於400混游出個人最佳的4分24秒17，為台灣奪下唯一1面游泳金牌。

但其實傅堃銘是患有亞斯伯格症的小孩，但他現在已經走出罕見疾病的困擾，並且積極正向面對，他說：「其實這種病是會加強你個性的某一面，而我一向是很外向的人，反倒因為這個病對我變得更加外向，其實對我的游泳訓練並不會有太大的影響。」

傅堃銘這次也剛以潛優選手身份到日本靜岡移訓回台，這次在春季泳賽第一天400混游出4分24秒83毫無意外摘金，成績超越了去年全中運的4分26秒11，只是距杭州亞運參賽標準4分22秒86還有些許距離。

今200混上午預賽也游出全場最佳2分07秒16（亞運標2分02秒09），下午決賽再飆出全場最佳的2分04秒37，但傅堃銘說：「應該還可以更好，因為在日本集訓多以技術訓練為主，練的量雖然多，但以姿勢調整為主，而且剛回來也比較疲勞。」

但2分04秒37對傅堃銘還是有另一個意義，他說：「去年從5月全中運後狀態一直不好，感覺抓不到自己的狀態，自己覺得是因為過去在國訓做了不少重訓，回到母隊後重訓相對減少，肌力也有點流失，但經過這次去日本移訓和春季的成績，我自己覺得4月全中運只要做好肌力，我自己覺得很有機會達亞運標。」