桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、林昀儒單打晉8強

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣男、女單打好手林昀儒、鄭怡靜都在16強出賽，2人也雙雙擊敗對手，順利晉級8強，其中鄭怡靜單、雙打雙線出擊，勝率依舊維持完美的百分百。

女單世界第31名的鄭怡靜，今天對上羅馬尼亞女將薩瑪拉（Elizabeta Samara），賽前雙方對戰鄭怡靜取得3勝2敗些微優勢，今天她以11比4、5比11、11比9、11比9獲勝。

鄭怡靜首局就展現強大氣勢，6比4領先時連得5分收下；第2局雖被對手扳回一城，但在第3局鄭怡靜穩住陣腳，在雙方9比9平手時連拿2分，局數再次以2比1取得超前。

第4局戰況高潮迭起，鄭怡靜開打後雖兩度以2比8、3比9大幅度落後，但接下來她擺脫亂流，多次靠著正、反手的搏殺都奏效，一口氣連拿8分打趴對手，霸氣拿下比賽勝利。

鄭怡靜接下來8強對手，將是世界排名第19的葡萄牙籍華裔球員、44歲的付玉。

至於男單世界第8的台灣好手林昀儒，面對世界第22的日本球員宇田幸矢，過去雙方交手過7次，林昀儒取得6勝1敗的壓倒性優勢。

今天再度交手，林昀儒依舊壓著對手打，全場耗費40分鐘，以11比4、11比6、11比8直落三解決對手，接下來8強將面對中國小將林詩棟。