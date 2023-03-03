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路跑／盧彥勳靠慢跑沉澱 雷理莎找回初衷挑戰奧運

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
球鞋品牌adidas推出「Ultraboost 致敬經典 十周年特展」，並邀請到盧彥勳（左）、雷理莎（右）和林柏宏（中）站台。記者劉肇育／攝影
球鞋品牌adidas推出「Ultraboost 致敬經典 十周年特展」，並邀請到盧彥勳（左）、雷理莎（右）和林柏宏（中）站台。記者劉肇育／攝影

我國網球好手盧彥勳與路跑女神雷理莎今天出席球鞋品牌adidas推出的跑鞋十周年特展，其中去年底剛在台北馬完成人生初半馬的盧彥勳，接下來還將參加6月登場的帛琉馬拉松，至於以巴黎奧運為目標的雷理莎，則是將在新北市萬金石馬拉松出賽，繼續爭取奧運積分。

Adidas推出的BOOST科技在今年迎來10周年，並在今年打造史上最輕的Ultraboost Light跑鞋，除了減輕中底重量、回彈力增加，更進一步減少10％碳足跡，而為了致敬這項跑鞋科技，也推出「Ultraboost 致敬經典 十周年特展」，邀請到盧彥勳、雷理莎與藝人林柏宏為活動站台。

其中盧彥勳透露，自己就收藏了不少雙的Ultraboost，甚至在十周年特展中的幾雙鞋款自己都擁有好幾雙，而從網球員身分退休後也投入跑步行列他，去年底更是在台北馬完成人生初半馬，接下來還將前往帛琉參加馬拉松。

談到退休後培養出跑步的習慣，盧彥勳坦言雖然因為還有網球學校的工作，讓他並沒有固定的跑步時間，但每當有訓練空檔時就會換上鞋子在校園內跑步，「跑步過程當中，反而讓我能夠靜下心來思考工作上的事情，也是一種壓力的釋放。」

相較於盧彥勳自稱是「業餘跑者」，從學生時期就是長跑好手的雷理莎，儘管一度離開運動賽場，不過近年她找回初衷後，也重新為自己訂下了挑戰奧運的目標，希望取得巴黎奧運參賽權。

對於即將首次參加萬金石馬拉松，雷理莎也坦言並不會為自己設定目標，「萬金石比較不一樣的是它的天候、風向、地形都是不一樣，我一定要很敏感感受我的身體狀況，不會設定一個時間去打破自己平衡，希望能穩定發揮出來，能夠比台北馬時更好。」

盧彥勳 萬金石馬拉松

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