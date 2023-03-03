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桌球／林昀儒晉級果阿站16強獲好評 對手遭酸：內戰高手

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

我國桌球好手林昀儒再傳捷報，昨天在WTT球星挑戰賽果阿站以3：1力退中國大陸名將周啟豪，晉級男單16強，。周啟豪落敗後遭中媒狠酸：「內戰高手」。

《網易體育》以「國乒男單又輸了！周啟豪掉鏈子」為標題報導，指出周啟豪是內戰高手，曾戰勝中國大陸世界冠軍主力馬龍、許昕、樊振東、王楚欽、梁靖崑，面對王楚欽時甚至打出11：0，但對戰中國大陸以外選手時的戰績卻不理想，經常慘敗出局。

林昀儒也被盛讚是世界4大新星，與王楚欽、張本智和、莫雷高德齊名，過去曾打敗馬龍、樊振東、王楚欽、林高遠等名將，打法四兩撥千斤，對周啟豪的威脅很大。

該報導也分析本場比賽，「透過以前的比賽可發現，林昀儒最喜歡周啟豪這類選手。雖然進攻品質很高，但戰術意識一般，而且習慣性退台，整場比賽下來，周啟豪基本都是被壓著打，林昀儒完全主導了場上的局面，最後能勝出也就不讓人感到意外了。」

林昀儒今天將面對同為左手持拍的日本好手宇田幸矢，雙方過去6次對決，都由林昀儒勝出。

林昀儒

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