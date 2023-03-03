網球／全中運場地不平造成選手受傷 盧彥勳：很心痛

新竹全中運近日傳出在網球比賽場地因規劃不善導致選手受傷的狀況，引發體育圈的熱議，而退役後投身網球學校工作的我國網球好手盧彥勳，在今天出席活動時也直言，聽到選手因場地問題受傷時心真的很痛，也希望這樣的狀況不要再發生。

新竹全中運網球資格賽昨天起在竹東鎮立網球場及中正網球場舉行，不過卻傳出人工草皮場地鋪沙不足導致選手扭傷腳踝的狀況發生，且不僅有一位選手因為場地問題出現傷勢。

而前我國網球一哥盧彥勳在今天出席活動時也表示，在聽聞到選手受傷的消息時也感到相當的心痛，「運動員最卑微的希望就是參賽時能夠有安全的場域，這是最基本的，但在台灣偶而還是會發生這樣的狀況。」

退休後投入網球學校工作的盧彥勳，除了身兼教練身分外，為人父母的他也直言，不少網球小選手和家長投入許多時間在這項運動上，但卻因為某些人的疏失造成可能是無可彌補的後遺症或傷害，確實對於他們來說是相當不公平的。

盧彥勳也強調，經由這次的事件所有網球從事的選手、教練都要有所覺醒，「我覺得我會擔心這個事件還會再發生，還是卑微的希望說，雖然沒有能力改變體制，但期望至少有一個舒適安全的比賽環境。」