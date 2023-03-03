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網球／蒙特雷女網賽 吳芳嫺和搭檔不敵頭號種子

中央社／ 台北3日電
女雙台灣好手吳芳嫺。 圖／海碩整合行銷(資料照)
女雙台灣好手吳芳嫺。 圖／海碩整合行銷(資料照)

在墨西哥舉行的WTA蒙特雷網球賽，女雙台灣好手吳芳嫺和荷蘭搭檔范德霍克，以6比7、0比6不敵匈牙利和羅馬尼亞的大會頭號組合，止步8強。

女子雙打世界第90的台灣好手吳芳嫺，本週改和世界第125名的荷蘭范德霍克（Rosalie Van Der Hoek）搭檔，8強對上大會頭號種子，匈牙利的邦達爾（AnnaBondar）和羅馬尼亞的茹絲（Elena Gabriela Ruse）。

首盤「台荷組合」雖一度以3比5的局數落後，但隨後先保發，接著又破發成功，雙方戰成5比5平手，一路打進搶7大戰。沒想到吳芳嫺和范德霍克在搶7當中突然失常，拿下1分後，就接連被對手破了3次發球局，只得先讓出第1盤。

沒想到第2盤「台荷組合」完全崩盤，3個發球局全被破，對手僅用了24分鐘就以6比0拿下第2盤。吳芳嫺和范德霍克從首盤的搶7大戰，到整個第2盤，一口氣被對手破了6次發球局，輸得並不冤枉。

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