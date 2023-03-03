網球／蒙特雷女網賽 吳芳嫺和搭檔不敵頭號種子
在墨西哥舉行的WTA蒙特雷網球賽，女雙台灣好手吳芳嫺和荷蘭搭檔范德霍克，以6比7、0比6不敵匈牙利和羅馬尼亞的大會頭號組合，止步8強。
女子雙打世界第90的台灣好手吳芳嫺，本週改和世界第125名的荷蘭范德霍克（Rosalie Van Der Hoek）搭檔，8強對上大會頭號種子，匈牙利的邦達爾（AnnaBondar）和羅馬尼亞的茹絲（Elena Gabriela Ruse）。
首盤「台荷組合」雖一度以3比5的局數落後，但隨後先保發，接著又破發成功，雙方戰成5比5平手，一路打進搶7大戰。沒想到吳芳嫺和范德霍克在搶7當中突然失常，拿下1分後，就接連被對手破了3次發球局，只得先讓出第1盤。
沒想到第2盤「台荷組合」完全崩盤，3個發球局全被破，對手僅用了24分鐘就以6比0拿下第2盤。吳芳嫺和范德霍克從首盤的搶7大戰，到整個第2盤，一口氣被對手破了6次發球局，輸得並不冤枉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言