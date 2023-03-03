國際體育事務知能教育推廣活動 3月起北中南巡迴開跑

中華奧林匹克委員會受教育部體育署委託辦理「國際體育事務知能教育推廣活動」，首站於2日與國立台灣師範大學合作，除了邀請校內師生職員參加外，也歡迎北部地區具語言能力且對國際事務有熱忱的青年到場參與。期盼在全球疫情陸續解封下，各項國際交流活動皆能逐步恢復正常，進而能有更多學子投身國際體育工作行列，一同協助體育運動團體推展相關業務。

隨著今年國際交流逐漸常態化，中華奧會也將持續推廣國際體育相關知能，設計創意主題並結合標竿案例，以擴大活動效益，2日在台師大綜合大樓進行首場活動，安排除了中華奧會執行團隊先就人才培育計畫緣起與辦理方式進行說明外，也邀請歷屆優秀學員亞洲體育記者聯盟執行委員戚海倫與國立屏東科技大學講師楊懿仁現身分享過去參與研習心得看法，以及參與國際體育事務經驗談。

現場吸引超過百名師生聆聽，當日出席學生發言踴躍，場面氣氛相當活潑熱絡，短短60分鐘的豐富內容，帶給青年學子滿滿的收穫，對於國際體育事務內涵與實作有了更進一步的瞭解，相信本次活動定能吸引更多優秀人才成為國際體育事務生力軍。

另外，深受各界期待的「國際體育事務人才培訓營」，預計4月中旬開放報名，中華奧會除積極洽邀國內外體壇人士擔任活動講師，更持續精進課程內容並採時下流行的混成教學研習，相信將帶給參訓學員全新的學習體驗，相關消息或報名資訊，將公布於中華奧林匹克委員會官方網站（https://www.tpenoc.net/）。