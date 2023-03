足球／甫拿下FIFA最佳球員 梅西竟收槍手死亡威脅

上年底才帶領阿根廷拿下世足冠軍的梅西,近日又獲頒FIFA最佳球員,為生涯榮譽再添一筆。豈料,近日竟有槍手於梅西姻親開設的店鋪作案,並對這位球王發出死亡威脅。

阿根廷時間週四,距離首都約320公里的城市羅薩里奧,至少兩名槍手於摩托車上,對著梅西妻子的親戚所開的超市門口,掃射12發子彈以上才離開。雖然沒人在案件中受傷,但兇嫌留下了一張寫著:「梅西,我們在等你。哈夫金(Pablo Javkin,該市市長)也是個毒販,所以他不會在乎你。」顯示嫌犯就是衝著梅西而來。

由梅西妻子的親戚所經營的超市,遭至少兩名兇嫌開槍。 美聯社

兩名槍手對超市掃射12發子彈,窗戶留下彈孔。 路透社

被指名的哈夫金並沒有回應毒販指控,僅向媒體表示,希望可以獲得聯邦保安部隊的支援。而阿根廷安全事務部長費南德斯(Aníbal Fernández)則向記者說明,週四的案件為「毒販的勝利」,「這並非單一案件,而是過去二十年來,這個地方正經歷的事情。」

根據巴黎聖日耳曼隊推特,梅西正於法國隨隊訓練中,也暫未對外發表意見。雖然他這幾年都旅居巴黎,但梅西於羅薩里奧附近設有住處,且也可能在月底回到阿根廷,參加與巴拿馬、庫拉索等國的友誼賽,因此,這位球王在家鄉的安危勢必引人關注。

