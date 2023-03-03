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足球／甫拿下FIFA最佳球員 梅西竟收槍手死亡威脅

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西收到死亡威脅。 法新社
梅西收到死亡威脅。 法新社

上年底才帶領阿根廷拿下世足冠軍的梅西，近日又獲頒FIFA最佳球員，為生涯榮譽再添一筆。豈料，近日竟有槍手於梅西姻親開設的店鋪作案，並對這位球王發出死亡威脅。

阿根廷時間週四，距離首都約320公里的城市羅薩里奧，至少兩名槍手於摩托車上，對著梅西妻子的親戚所開的超市門口，掃射12發子彈以上才離開。雖然沒人在案件中受傷，但兇嫌留下了一張寫著：「梅西，我們在等你。哈夫金（Pablo Javkin，該市市長）也是個毒販，所以他不會在乎你。」顯示嫌犯就是衝著梅西而來。

由梅西妻子的親戚所經營的超市，遭至少兩名兇嫌開槍。 美聯社
由梅西妻子的親戚所經營的超市，遭至少兩名兇嫌開槍。 美聯社

兩名槍手對超市掃射12發子彈，窗戶留下彈孔。 路透社
兩名槍手對超市掃射12發子彈，窗戶留下彈孔。 路透社

被指名的哈夫金並沒有回應毒販指控，僅向媒體表示，希望可以獲得聯邦保安部隊的支援。而阿根廷安全事務部長費南德斯（Aníbal Fernández）則向記者說明，週四的案件為「毒販的勝利」，「這並非單一案件，而是過去二十年來，這個地方正經歷的事情。」

根據巴黎聖日耳曼隊推特，梅西正於法國隨隊訓練中，也暫未對外發表意見。雖然他這幾年都旅居巴黎，但梅西於羅薩里奧附近設有住處，且也可能在月底回到阿根廷，參加與巴拿馬、庫拉索等國的友誼賽，因此，這位球王在家鄉的安危勢必引人關注。

梅西 足球

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