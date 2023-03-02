快訊

台南議長賄選案…郭再欽等6人均交保 理由出爐

21黑衣人開賓士包圍大樓驚動警察掏槍 民眾驚：根本警匪片

財富自由還有機會！威力彩13連摃 下期頭獎上看11.5億

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜拍下世界第6晉級16強

中央社／ 台北2日電
鄭怡靜。 新華社(資料照)
鄭怡靜。 新華社(資料照)

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，今天進行的女單32強，台灣好手鄭怡靜，面對世界第6的日本名將早田希娜，以9比11、11比8、11比3、11比4過關，順利闖進16強。

賽前鄭怡靜和早田希娜生涯單打交手過4次，早田希娜以3勝1敗佔上風，且挾對戰3連勝。鄭怡靜這場勝利，也是她自從2016年後，再度於單打擊敗早田希娜。

今天開打後，首局鄭怡靜雖然一度以6比3領先，不過被對手追到8比8平手，最後早田希娜以一波3比1的攻勢先收下第1局。

不過第2局起，鄭怡靜找回氣勢和節奏，雙方4比4平手後，逐漸拉開比數，先以11比8追回一局。

第3、4局鄭怡靜完全壓著對手打，第3局雙方1比1平手後，鄭怡靜連拿6分，接著對手拿2分後，鄭怡靜在連得4分拿下。

第4局戰況相仿，雙方3比3打平，鄭怡靜連拿6分取得大幅領先，雖然早田希娜勉強追回1分，但鄭怡靜靠著一記強勁的正手拍拿下第10分，並取得6個賽末點，輕鬆拿下這場比賽勝利。

鄭怡靜這次在果阿球星挑戰賽身兼女單、女雙賽事，不過賽前她行程滿檔，27日才從日本飛往印度，28日凌晨抵達，隔天馬不停蹄就提拍上陣，且每天都是一日兩戰。

教練鄭佳奇說：「怡靜最近表現都很不錯，雖然很奔波，但是她展現出頑強意志，抱著去拚對方的態度去打每一顆球，另外就是發球跟接發球比較佔上風，所以我要求她發球的分數一定要拿下，很高興她都有做到。」

鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 陳思羽挺進16強

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄女雙晉4強

劉揚偉訪印度深化布局 會見3省高層代表團

印度廠火災 正崴：存貨可因應客戶需求

相關新聞

足球／「黃金iPhone」見過嗎？梅西撒600萬世足隊友一人一支

足壇巨星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下暌違36年的世界盃足球賽冠軍，為了感謝國家隊球員及工作人員的幫助，他斥資17.5萬英鎊（約642萬台幣），打造35支「黃金iPhone」作為禮物。

擊劍／捷報！亞青錦標賽 中華隊李讓勇奪男子銳劍銀牌創近十年最佳

2023年亞洲青年青少年擊劍錦標賽，於烏茲別克首都塔什干市舉行，3/2首日登場青少年組別，分別有男子銳劍、女子鈍劍、男子軍刀。 其中男子銳劍選手李讓，分別於八強賽力克韓國第一種子，闖進四強，四強賽擊

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜拍下世界第6晉級16強

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，今天進行的女單32強，台灣好手鄭怡靜，面對世界第6的日本名將早田希娜，以9比11、11...

球場驚見刀片、球員摔傷 新竹全中運資格賽緊急叫停

今年全中運由新竹縣主辦，不過今天上午資格賽舉行後不久，便傳出有球員受傷倒地，球員疑因地面不平整滑倒，現場還發現施工刀片，...

游泳／王冠閎熬過低潮 200蝶距巴黎奧運B標僅差0.38秒

今年台灣首個長距離泳賽春季游泳錦標賽，今於台中市北區國民運動中心舉行5天賽程的首日賽事，包括東奧國手王冠閎和10名潛優選...

高球／JLPGA開幕戰 蔡佩穎首日開紅盤69桿並列第2

總獎金1.2億日圓（約新台幣2737萬元）的JLPGA大金蘭花女子高球賽，今天在沖繩進行首回合。台灣好手蔡佩穎抓4鳥、吞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦