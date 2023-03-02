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球場驚見刀片、球員摔傷 新竹全中運資格賽緊急叫停

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
全中運資格賽第一天就傳出網球選手受傷，疑因場地不平整遭絆倒。記者巫鴻瑋／翻攝
全中運資格賽第一天就傳出網球選手受傷，疑因場地不平整遭絆倒。記者巫鴻瑋／翻攝

今年全中運由新竹縣主辦，不過今天上午資格賽舉行後不久，便傳出有球員受傷倒地，球員疑因地面不平整滑倒，現場還發現施工刀片，受傷球員被迫退賽，資格賽一度被叫停並緊急召集開會，會後決議賽程繼續，縣府表示將改善場地情況，確保正式比賽萬無一失。

新竹縣府教育局表示，選手受傷主因對該場地還不熟悉，加上新鋪設的人工草場摩擦力不足，下午賽程繼續前已由相關人員重新檢視賽場，並增加鋪沙量以提高摩擦力，後續每天賽後也會視察並滾動式改善，維護選手安全。

據了解，球員受傷的賽程是今天上午網球項目國中組舉行的比賽，比賽在剛完成翻新的竹東中正網球場舉辦，場地規格是在水泥地上鋪上人工草皮及沙子，不過比賽進行時，有球員因地面不平整而摔倒受傷。教育局長楊郡慈晚間澄清「球場沒有刀片」，下午已經召開112全中運網球資格賽召開國中組臨時技術會議，決議於原場地整地後繼續進行比賽。

台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，比賽場地前一晚才趕工完成，場地需經過一段時間踩踏才會平整，根本來不及趕上今上午比賽進行。他質疑主辦單位不顧選手安全，並指出有家長在現場竟發現施工單位遺留的銳利刀片。

事發後球員被緊急送醫，有腳部拉傷情況，縣府主辦方也立即召集各隊代表隊教練，在竹東中山國小召開會議，討論是否更換比賽場地，不過各隊考慮到飯店已訂，加上此時若緊急更換場地，擔心新竹的塞車對選手接送是很大的問題，最後投票仍決定維持原場地繼續辦理。

徐正賢怒轟主辦方承辦比賽、領了教育部體育署補助經費，並由竹東鎮公所發包工程，卻發生如此離譜的流程及決策機制，他稱「不專業、不負責任的單位與人員，最終倒霉的，是選手、教練、與家長。」

全中運網球場遭爆前一天還在趕工，賽前就曾被預言可能會出事。記者巫鴻瑋／翻攝
全中運網球場遭爆前一天還在趕工，賽前就曾被預言可能會出事。記者巫鴻瑋／翻攝

全中運 體育署

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