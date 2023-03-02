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游泳／王冠閎熬過低潮 200蝶距巴黎奧運B標僅差0.38秒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王冠閎在200蝶游出近兩年在台灣的最佳成績。圖／中華泳協提供
王冠閎在200蝶游出近兩年在台灣的最佳成績。圖／中華泳協提供

今年台灣首個長距離泳賽春季游泳錦標賽，今於台中市北區國民運動中心舉行5天賽程的首日賽事，包括東奧國手王冠閎和10名潛優選手都剛從日本集訓回來後，檢視在日本的收獲，而其中東奧國手王冠閎已經長達7個月沒有比長距離泳賽下，今在首個項目男子200蝶游出1分56秒74，距巴黎奧運B標僅0.38秒，也是他個人繼前年成大全大運之後在台灣寫下的最佳成績。

「很開心，很滿意這個成績，從去年確診後至今都過得很艱苦，如今總算有熬過來的感覺。」去年王冠閎度過了起伏的一年，在去年國體全大運時確診，症狀特別嚴重，身體感覺像被挖空，整整兩周完全無法訓練；但屬於大賽型的王冠閎，接著在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽200公尺蝶式準決賽中游出1分56秒23，最終只獲得第15，無緣晉級決賽，接著只在8月參加了總統盃，至今已經7個月沒有比長距離的比賽。

王冠閎和黃渼茜選擇到筑波與日本大學代表隊共同集訓了17天到2月24日才回台，教練黃智勇透露，其實那裡的訓練量並不大，但反而讓他有更想訓練的欲望，回台後，我們就一直拉他的訓練量，這次春短他還報了7項，目的就是將這場比賽「以賽代訓」，「上午冠閎預賽只游出2分01秒67，原本只想如果能游進2分就不錯，沒想到游進57秒內，這個成績真的很好。」

針對巴黎奧運的達標週期時間設定為2023年3月1日至2024年6月23日，而且這次奧運游泳的A、B標做了很大的調整，A標主要取東奧預賽第14名的成績，不過若該項目第14名的時間較東奧A標慢，則沿用東奧的A標。與往屆不同的是，巴黎奧運的B標為A標時間加上0.5%，令兩標的差距大幅收窄，亦即B標難度較以往更高，想要競爭參加巴黎奧運的台灣泳將難度更大。

所幸王冠閎今在200蝶決賽中輕鬆一游，就比出近兩年在台灣的最佳成績，雖然還沒能達到巴黎奧運B標，但王冠閎也很滿意的說：「已經很久沒有比長距離水道，而且剛從日本回來還在疲累期，而且這個比賽主要是『以賽代訓』，可以游出這樣成績，讓我對未來有更添信心。」

除了王冠閎外，台灣其他10名潛優選手則是安排到日本靜岡進行了長達5周的訓練，選手必須吞下由日本魔鬼教練安排的每天兩餐多達1萬以上的訓練量，最後在春季泳賽前一天才回到台灣，雖然大多數選手都在高度疲累中，但有不少潛優選手今還是維持不錯的表現，其中參加15至17歲女生組林家嫻就游出4分59秒62成績摘金，比18歲以上金牌陳庭萱5分5秒58快了5秒多。

王冠閎（左2）在筑波與日本筑波大學教練仙石（右2）合照。圖／黃智勇提供
王冠閎（左2）在筑波與日本筑波大學教練仙石（右2）合照。圖／黃智勇提供

王冠閎 全大運 國民

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