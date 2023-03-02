游泳／王冠閎熬過低潮 200蝶距巴黎奧運B標僅差0.38秒

今年台灣首個長距離泳賽春季游泳錦標賽，今於台中市北區國民運動中心舉行5天賽程的首日賽事，包括東奧國手王冠閎和10名潛優選手都剛從日本集訓回來後，檢視在日本的收獲，而其中東奧國手王冠閎已經長達7個月沒有比長距離泳賽下，今在首個項目男子200蝶游出1分56秒74，距巴黎奧運B標僅0.38秒，也是他個人繼前年成大全大運之後在台灣寫下的最佳成績。

「很開心，很滿意這個成績，從去年確診後至今都過得很艱苦，如今總算有熬過來的感覺。」去年王冠閎度過了起伏的一年，在去年國體全大運時確診，症狀特別嚴重，身體感覺像被挖空，整整兩周完全無法訓練；但屬於大賽型的王冠閎，接著在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽200公尺蝶式準決賽中游出1分56秒23，最終只獲得第15，無緣晉級決賽，接著只在8月參加了總統盃，至今已經7個月沒有比長距離的比賽。

王冠閎和黃渼茜選擇到筑波與日本大學代表隊共同集訓了17天到2月24日才回台，教練黃智勇透露，其實那裡的訓練量並不大，但反而讓他有更想訓練的欲望，回台後，我們就一直拉他的訓練量，這次春短他還報了7項，目的就是將這場比賽「以賽代訓」，「上午冠閎預賽只游出2分01秒67，原本只想如果能游進2分就不錯，沒想到游進57秒內，這個成績真的很好。」

針對巴黎奧運的達標週期時間設定為2023年3月1日至2024年6月23日，而且這次奧運游泳的A、B標做了很大的調整，A標主要取東奧預賽第14名的成績，不過若該項目第14名的時間較東奧A標慢，則沿用東奧的A標。與往屆不同的是，巴黎奧運的B標為A標時間加上0.5%，令兩標的差距大幅收窄，亦即B標難度較以往更高，想要競爭參加巴黎奧運的台灣泳將難度更大。

所幸王冠閎今在200蝶決賽中輕鬆一游，就比出近兩年在台灣的最佳成績，雖然還沒能達到巴黎奧運B標，但王冠閎也很滿意的說：「已經很久沒有比長距離水道，而且剛從日本回來還在疲累期，而且這個比賽主要是『以賽代訓』，可以游出這樣成績，讓我對未來有更添信心。」