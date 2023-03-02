高球／JLPGA開幕戰 蔡佩穎首日開紅盤69桿並列第2

總獎金1.2億日圓（約新台幣2737萬元）的JLPGA大金蘭花女子高球賽，今天在沖繩進行首回合。台灣好手蔡佩穎抓4鳥、吞1柏忌，繳出低於標準3桿的69桿，暫時並列第2。

蔡佩穎去年在日本女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）共出賽34場，其中有16場遭到淘汰，但仍拿下1場明治安田生命高球賽冠軍，整季獎金進帳3546萬日圓（約新台幣808萬元），也是生涯次高的單季獎金。

今天的大金蘭花女子高球賽，是JLPGA在2023年度的開幕戰，蔡佩穎從第10洞出發，下場就連抓2鳥有了好的開頭，雖然接下來一路都打平標準桿。

轉場後來到第1洞吞下全場唯一的柏忌，但蔡佩穎不受影響，第2到7洞都打平標準桿，接著收尾的第8、9洞都順利抓鳥收尾，讓她排名穩居並列第2，僅落後領先者渡邊彩香3桿。

除了蔡佩穎之外，台灣還有姚宣榆以73桿、排名第31，盧曉晴繳出75桿、並列第58名，至於本季取得日巡次級賽資格的小將吳佳晏，以外卡資格參賽，但僅繳出78桿、並列第97名的成績。