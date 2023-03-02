全中運網球選手滑倒受傷退賽 竹縣府改善場地

全中運網球資格賽今天開打，台灣運動產業協會理事長徐正賢說，舉行國中組賽的中正網球場，有選手因場地不平選手滑倒退賽，場地安全有疑慮。竹縣府表示，已改善加強鋪沙增高摩擦力。

徐正賢向中央社記者表示，今天為全中運網球資格賽比賽，在中正網球場舉行國中組賽程，一名選手在進行打到7:6領先分數階段時，卻因場地不平滑倒，最後因傷退賽，讓人不捨。

徐正賢表示，現場是以水泥地上鋪設人工草皮，需經過一段時間踩踏才會平整，但昨天才完成施工，根本不顧選手安全，而現場雖然有鋪沙子，但並不平整。

他說，隨後因場地問題暫時停賽，選手、教練與家長等人員在面對不專業、不負責任的單位與人員，才是真正受害者。

新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，今天下午約1時半許，由新竹縣政府教育局派員與現場教練等人開會，進行投票決定是否要更換場地，結果是維持在原場地繼續進行比賽，因若更換場地，選手住宿、接送等問題都會出現。

吳旭智說，縣府應要做好因應場地相關安全檢查與準備，才能確保選手進行賽事安全無虞。

新竹縣政府發布聲明稿指出，全國中等學校運動會網球場地公告於網球及軟網技術手冊中，載明有竹東鎮立網球場（硬地）與中正網球場（人工草地）場地規格。

縣府表示，有關國中組選手因競賽導致腳拉傷送醫，大會除按照救護流程檢視處理後送醫，受傷選手經檢查完成後，並已回競賽場地休息冰敷，此外也進行慰問與關懷。

教育局向中央社記者表示，選手受傷原因主要是因場地不熟悉，加上為人工草皮摩擦力較不足，已再鋪沙增強，同時要求相關單位人員，在賽會期間皆需要到現場檢視，並於每天賽事結束後，要針對參賽單位提出疑慮進行改善，完善比賽安全。

全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至27日為正式比賽。