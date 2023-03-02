快訊

剛開幕就要拆？Toyz飲料店遭爆是「既存違建」 北市府下最後通牒

4.58億元現金全繳國庫 去年無人繼承遺產創新高

動滋券常態化體育署有譜 16到18歲青少年為主

中央社／ 台北2日電
民進黨立委張廖萬堅（中）、林宜瑾（左）及無黨籍立委黃國書（右）1日在立法院舉行記者會，呼籲體育署盡快提出「動滋券」常態發放方案，加速振興運動產業，如今得到體育署回應。 中央社
民進黨立委張廖萬堅（中）、林宜瑾（左）及無黨籍立委黃國書（右）1日在立法院舉行記者會，呼籲體育署盡快提出「動滋券」常態發放方案，加速振興運動產業，如今得到體育署回應。 中央社

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、無黨籍立委黃國書希望將「動滋券」常態化。教育部體育署運動產業及企劃組組長劉姿君透露，預計3月底會公布辦法，以16到18歲的青少年為主。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，體育署在2020年先推出「動滋券1.0」，當時提撥運動發展基金新台幣20億元，發放400萬份面額500元電子票券，但不限定用途，因此當時不少人拿到券之後，都拿去買運動用品，無法真正達到振興運動產業的初衷。

體育署2021年再配合行政院推出「動滋券2.0」計畫，這次是爭取追加特別預算10億元，發行200萬份面額500元動滋券，但限定只能拿來做運動、看比賽，才能真正讓生意受疫情影響的產業獲得幫助。

劉姿君說：「真正的方案還是大概要等到3月底才會出爐，但目前的方向，就是朝著以16到18歲的青少年為主，粗估約62萬人，每人面額依舊是500元票券，等於每年花費3億台幣，還是只能用在看比賽、做運動上。」

劉姿君也提到一些新想法，她說：「台灣雖然不算大，但還是有些城鄉差距，有些住在偏鄉的人抽到動滋券，不太可能騎車幾十公里去運動，所以將來如果要常態化的話，可能還要再更多元化一些做運動的形式和方法，不一定非得到運動場館才行。」

體育署

延伸閱讀

體育署運科研究獎勵培育運科人才 明辦成果交流會分享

立委要求動滋券常態性發放 體育署：3月底研擬具體方案

影／立委呼籲體育署常態發放動滋券 加速振興運動產業

自來水爆管水壓小 西屯千人用水不便 水公司今晚查原因

相關新聞

足球／「黃金iPhone」見過嗎？梅西撒600萬世足隊友一人一支

足壇巨星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下暌違36年的世界盃足球賽冠軍，為了感謝國家隊球員及工作人員的幫助，他斥資17.5萬英鎊（約642萬台幣），打造35支「黃金iPhone」作為禮物。

高球／JLPGA開幕戰 蔡佩穎首日開紅盤69桿並列第2

總獎金1.2億日圓（約新台幣2737萬元）的JLPGA大金蘭花女子高球賽，今天在沖繩進行首回合。台灣好手蔡佩穎抓4鳥、吞...

動滋券常態化體育署有譜 16到18歲青少年為主

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、無黨籍立委黃國書希望將「動滋券」常態化。教育部體育署運動產業及企劃組組長劉姿君透露，預計3月...

全中運網球選手滑倒受傷退賽 竹縣府改善場地

全中運網球資格賽今天開打，台灣運動產業協會理事長徐正賢說，舉行國中組賽的中正網球場，有選手因場地不平選手滑倒退賽，場地安...

體育署運科研究獎勵培育運科人才 明辦成果交流會分享

為鼓勵運動科學領域研究人員深化各專項運動支援模式，教育部體育署推動運動科學研究獎勵，為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員...

足球／王麟祥接任足協理事長 秘書長人選廣納各方意見

中華足協在今天舉行新任理事長王麟祥的接交儀式，在會後受訪時他也坦言，看到台灣足球的進步緩慢，是身為足球人的他這次出來競選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦