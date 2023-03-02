體育署運科研究獎勵培育運科人才 明辦成果交流會分享

為鼓勵運動科學領域研究人員深化各專項運動支援模式，教育部體育署推動運動科學研究獎勵，為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員，將於3日在國立台灣師範大學舉辦「112年運動科學研究及人才培育獎勵成果交流會」，邀請獲獎研究者分享研究成果，提供最新運動科學新知及相關資訊，提升運動科學研究動能。

此次成果交流會特邀玉山青年學者、國立台灣大學醫學院教授黃韻如進行專題演講，分享如何從女性生理觀點進行科學研究，藉以提升大眾對女性運動員的關注，盼透過跨領域知識交流，促進更多科研人員投入以女性運動員為研究對象及主題，加深運動科學研究廣度及深度。也將介紹運動科學研究獎勵徵件辦法及內容，提供未來有意參與的研究團隊參考。

除專題演講外，活動亦邀請111年度獲獎者國立屏東科技大學教授郭癸賓與國立台灣師範大學教授季力康兩位頂尖學者分享獲獎研究成果，癸賓針對羽球運動研發視覺反應動作訓練系統，協助羽球專項訓練與監控選手訓練情形，提升羽球步法移動能力與量測的功能；季力康則研究職業高爾夫選手，探討基本心理需求滿足在正念與運動員倦怠間的關係，以增進職業高爾夫選手的主觀活力，並減少運動倦怠的發生。

體育署表示，「國家運動科學中心設置條例」業於112年2月8日經總統公布，未來將依據國家運動科學中心「推動運動科學之研究」任務，持續匯集國內運科研究人才，研擬先進支援做法，提升我國競技運動實力，而體育署將持續獎勵運動科學研究著作，112年度運動科學研究發展獎勵申請，受理期程自112年4月15日至30日止，期待藉由此次交流會之舉行，提升運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法能見度，增進跨領域、跨團隊之學術交流，提升運科研究品質，優化運動科學相關研究人才培育。