快訊

議員秀2張竹市棒球場工程公文 喊話吳堂安「勇敢說出真相」

蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

有內幕？被爆曾為普亭情婦接生 瑞士醫不明原因亡「遺體速火化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體育署運科研究獎勵培育運科人才 明辦成果交流會分享

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署運科研究獎勵培育運科人才將於3月3日舉行成果交流會分享新知。圖／體育署提供
體育署運科研究獎勵培育運科人才將於3月3日舉行成果交流會分享新知。圖／體育署提供

為鼓勵運動科學領域研究人員深化各專項運動支援模式，教育部體育署推動運動科學研究獎勵，為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員，將於3日在國立台灣師範大學舉辦「112年運動科學研究及人才培育獎勵成果交流會」，邀請獲獎研究者分享研究成果，提供最新運動科學新知及相關資訊，提升運動科學研究動能。

此次成果交流會特邀玉山青年學者、國立台灣大學醫學院教授黃韻如進行專題演講，分享如何從女性生理觀點進行科學研究，藉以提升大眾對女性運動員的關注，盼透過跨領域知識交流，促進更多科研人員投入以女性運動員為研究對象及主題，加深運動科學研究廣度及深度。也將介紹運動科學研究獎勵徵件辦法及內容，提供未來有意參與的研究團隊參考。

除專題演講外，活動亦邀請111年度獲獎者國立屏東科技大學教授郭癸賓與國立台灣師範大學教授季力康兩位頂尖學者分享獲獎研究成果，癸賓針對羽球運動研發視覺反應動作訓練系統，協助羽球專項訓練與監控選手訓練情形，提升羽球步法移動能力與量測的功能；季力康則研究職業高爾夫選手，探討基本心理需求滿足在正念與運動員倦怠間的關係，以增進職業高爾夫選手的主觀活力，並減少運動倦怠的發生。

體育署表示，「國家運動科學中心設置條例」業於112年2月8日經總統公布，未來將依據國家運動科學中心「推動運動科學之研究」任務，持續匯集國內運科研究人才，研擬先進支援做法，提升我國競技運動實力，而體育署將持續獎勵運動科學研究著作，112年度運動科學研究發展獎勵申請，受理期程自112年4月15日至30日止，期待藉由此次交流會之舉行，提升運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法能見度，增進跨領域、跨團隊之學術交流，提升運科研究品質，優化運動科學相關研究人才培育。

高爾夫 體育署 羽球

延伸閱讀

運動員幕後推手 體育署評選出21件優良運科著作

竹市議員會勘棒球場撿到石頭 要求市府儘速改善

新竹棒球場排水經費消失？ 綠議員要高虹安問「他」

立委要求動滋券常態性發放 體育署：3月底研擬具體方案

相關新聞

足球／「黃金iPhone」見過嗎？梅西撒600萬世足隊友一人一支

足壇巨星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下暌違36年的世界盃足球賽冠軍，為了感謝國家隊球員及工作人員的幫助，他斥資17.5萬英鎊（約642萬台幣），打造35支「黃金iPhone」作為禮物。

體育署運科研究獎勵培育運科人才 明辦成果交流會分享

為鼓勵運動科學領域研究人員深化各專項運動支援模式，教育部體育署推動運動科學研究獎勵，為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員...

足球／王麟祥接任足協理事長 秘書長人選廣納各方意見

中華足協在今天舉行新任理事長王麟祥的接交儀式，在會後受訪時他也坦言，看到台灣足球的進步緩慢，是身為足球人的他這次出來競選...

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄女雙晉4強

在印度果阿舉行的WTT球星挑戰賽，今天的女雙8強，台灣組合鄭怡靜、李昱諄，以8比11、15比13、11比9、11比7逆轉...

拔河／北愛爾蘭室內世錦賽 中華代表隊4日出征

中華拔河代表隊3月4日將啟程前往北愛爾蘭，參加世界室內拔河錦標賽，因部分組別參賽隊伍數不足，因此只派4隊參加，其中女子5...

路跑／Wings for Life全球路跑 戴資穎獻「聲」公益

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」今年邁入第十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦