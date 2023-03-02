足球／「黃金iPhone」見過嗎？梅西撒600萬世足隊友一人一支

足壇巨星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下暌違36年的世界盃足球賽冠軍，為了感謝國家隊球員及工作人員的幫助，他斥資17.5萬英鎊（約642萬台幣），打造35支「黃金iPhone」作為禮物。

根據外媒報導，這35支黃金iPhone都以24K金打造，每支都刻上隊友的名字、背號、阿根廷國足標誌及「2022年世界盃冠軍」，目前全數打造完成，送至他的住處。

Lionel Messi will gift 35 gold iPhone 14's to all the Argentina players and staff which won the World Cup. Via IDesignGold on Instagram. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/yDE9PkalcG — Roy Nemer (@RoyNemer) 2023年3月2日

該報導還指出，梅西想要做出特別又耀眼的東西慶祝這個榮耀時刻，因此他聯絡iDesign Gold執行長萊昂斯（Ben Lyons），兩人共同設計這款黃金手機。

萊昂斯也稱讚梅西是世上最偉大的足球員，「他在世界盃結束後就聯絡我們，想打造特別的禮物，送給球員及工作人員，但他不打算送手錶這種普通的禮物，所以我建議他把名字刻在黃金iPhone上，他喜歡這個想法。」