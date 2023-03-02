足球／王麟祥接任足協理事長 秘書長人選廣納各方意見

中華足協在今天舉行新任理事長王麟祥的接交儀式，在會後受訪時他也坦言，看到台灣足球的進步緩慢，是身為足球人的他這次出來競選理事長的主因之一，他也強調自己最大的優點就是「有容乃大」，只要有好的建議，不管是誰來講都願意用心傾聽。

在前任理事長鄭文燦因為入閣請辭後，足協在上周召開臨時會員大會進行補選，最終由媒體人出身的王麟祥出線，而今天他也完成交接儀式，正式接下帶領我國足球發展的舵手重擔。

過去曾是足球員的王麟祥指出，自己一直以來都相當關心足球，但因為沒有看到它的進步而感到相當不捨，也成為推動他出來競選足協理事長的動力之一，「或許我能做到什麼還不知道，但我會盡力貢獻，我這個人有一個好處，就是有容乃大，誰來跟我講我都聽，只要你有好的建議。」

王麟祥坦言，足協在過去有一些超額支出的情況下，現在在預算上確實並不充足，更可以說是克難時期，但從他上任後就不斷強調足球界必須要一心一德，過去的事情也該一筆勾銷，更重要的是未來應該要怎麼做，才能幫助台灣足球有更好的發展。

王麟祥認為，儘管自己與前兩任理事長邱義仁、鄭文燦相比，並沒有更好的資源，要帶領足協肯定會更加辛苦，不過他也不忌諱對外尋找奧援，並透露日前已向新任體育署長、前任足協秘書長鄭世忠請教秘書長人選。