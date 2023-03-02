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拔河／北愛爾蘭室內世錦賽 中華代表隊4日出征

中央社／ 台北2日電
北愛爾蘭室內拔河世錦賽，中華代表隊4日出征。 中華民國拔河協會提供
北愛爾蘭室內拔河世錦賽，中華代表隊4日出征。 中華民國拔河協會提供

中華拔河代表隊3月4日將啟程前往北愛爾蘭，參加世界室內拔河錦標賽，因部分組別參賽隊伍數不足，因此只派4隊參加，其中女子500公斤、男子560公斤量級將力拚連霸。

兩年一度世界室內拔河錦標賽3月8日起至11日將在北愛爾蘭舉行，中華拔河代表隊在2020年室內拔河世錦賽奪得摘5金、1銀，這次將披上以藍、白、紅為主色的戰袍出征，配色也有巧思，主要採用國旗3種顏色延伸設計。

原訂去年登場的世界室內拔河錦標賽，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一度喊卡，這次將帶隊出征的中華民國拔河運動協會副秘書長楊雅婷表示，隨著疫情趨緩，去年底接獲大會通知，賽事將於今年3月舉行。

楊雅婷透露，這次協會原本籌組9隊參賽，但主辦單位直到今年2月中才確認最終報名狀況，因部分組別參賽隊伍數不足4隊，最終中華隊僅在女子500公斤量級、男子560公斤量級、男子600公斤量級、混合580公斤量級派隊參賽。

4個量級之中，又以混合580公斤量級競爭最為激烈，包括中華隊在內共有7隊參賽，其他還有荷蘭、中國、蘇格蘭、義大利、美國、巴斯克自治區（BasqueCountry）。

對於部分量級隊伍無法成行，楊雅婷表示，教練、選手這段時間都在為世錦賽集訓，希望能在世錦賽舞台展現成果，「這次無法出國比賽，真的非常可惜」。

由於這次中華代表隊僅在4個量級派隊參賽，確定無法突破上屆成績，楊雅婷指出，期待能在女子500公斤量級、男子560公斤量級衛冕成功，而中華隊上屆在580公斤量級以亞軍作收，這次希望能升級獎牌成色，至於上屆獲得第5的男子600公斤量級，將瞄準前3名。

北愛爾蘭室內拔河世錦賽，中華代表隊4日出征。 中華民國拔河協會提供
北愛爾蘭室內拔河世錦賽，中華代表隊4日出征。 中華民國拔河協會提供

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