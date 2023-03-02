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桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄女雙晉4強

中央社／ 台北2日電
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社(資料照)
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社(資料照)

在印度果阿舉行的WTT球星挑戰賽，今天的女雙8強，台灣組合鄭怡靜、李昱諄，以8比11、15比13、11比9、11比7逆轉擊敗地主組合巴特拉、坎馬斯，順利闖進最終4強。

WTT（世界桌球大聯盟）果阿球星挑戰賽，台灣名將鄭怡靜，是唯一兼打女單、女雙的球員。今天她同樣要一日兩戰，先出賽的女雙，對上地主組合巴特拉（Manika Batra）、坎馬斯（Archana GirishKamath），晚間她在女單32強要對上日本好手、世界第6的早田希娜。

女雙首局台灣組合還沒有進入狀況，一路被對手壓著打。第2局「學姐」鄭怡靜帶頭反撲，從3比6落後時追到6比6平手，接著雙方經歷7度平手、形成13比13後，台灣組合才連得2分收下第2局。

第3局鄭怡靜的攻勢相當凌厲，多次的正手拍殺球都有效得分，李昱諄也偶有佳作，台灣組合在8比9落後時又連得3分，再搶下第3局。

來到關鍵的第4局，已經打出氣勢的鄭怡靜和李昱諄，開賽就連得5分，最多以7比1領先對手，最終穩穩的收下勝利。

鄭怡靜和李昱諄在2022年3月就首度搭檔，但一直到去年下半年才固定合作。2月12日2人攜手首度拿下WTT安曼挑戰賽女雙冠軍，本週又如願闖進4強，鄭怡靜和李昱諄近況正好，很有機會再度問鼎后冠。

幫助球隊打進季後賽 鄭怡靜獲頒日本T聯賽MVP

桌球女單世界排名第31的台灣好手鄭怡靜，今年在日本桌球T聯賽，幫助所屬「名古屋頂級女子桌球隊」以例行賽第2首度打進季後賽，鄭怡靜獲選為聯賽下半季MVP，台灣第一人。

日本桌球T聯賽是屬於半職業賽事，從2018年開辦，採球隊俱樂部之間互相對抗的形式，今年賽季男子組有4隊、女子組有5隊，每個賽季都會選出上、下半季的MVP（最有價值球員）。

鄭怡靜從首屆賽事就和名古屋頂級女子桌球隊簽約，成為球隊的一員，第1年僅打了幾場比賽後，就因為從2019年開始和林昀儒搭配混雙要搶奧運積分，而暫時沒有到日本參加T聯賽。

接著2020到2021年、2021到2022年2個賽季，都因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情也沒能到日本代表球隊出賽，直到2022到2023年賽季才恢復正常。

根據T聯盟官網統計，鄭怡靜在今年賽季的下半季（2022年12月至2023年2月舉行的54場比賽），一共拿下11場單打勝利，更是幫助球隊以例行賽第2、首度挺進季後賽的最大功臣。

人正在印度參加WTT果阿球星挑戰賽的鄭怡靜接受中央社電訪時開心笑說：「拿到這個獎項當然很開心，表示我對球隊是有幫助的，也很感謝球隊過去5年來對我的支持和鼓勵，日本是桌球水準很高的國家，能在這裡的聯賽磨練，也讓我學到很多。」

鄭怡靜 大聯盟 桌球

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