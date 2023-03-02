路跑／Wings for Life全球路跑 戴資穎獻「聲」公益

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」今年邁入第十屆，將於台灣時間5月7日晚上7點開跑，今年將由Podcast百靈果主持人凱莉擔任追趕全台跑者的「虛擬終結者號」，她將用魔性「聲音」逼近跑者，讓跑者笑著開跑；羽球「一姊」戴資穎也獻聲錄製生命故事，用聲音陪伴跑者度過全程賽事。

除了全台羽球迷熟悉的小戴，今年主辦單位也邀請跑者作家歐陽靖、鐵人主播侯以理、插畫家當肯Duncan及輪椅YouTuber椅人，5位名人獻「聲」錄製生命故事。

Wings for Life全球路跑的報名費及捐款，將全數投入治癒脊髓損傷研究。去年Wings for Life全球共號召192個國家、超過16萬人參賽，募集470萬歐元的捐款投入研究，共資助276個不同的項目，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

自2014年起，Wings for Life全球路跑已經超過100萬跑者參與，總計籌募3830萬歐元的捐款，將持續鼓勵跑者參與公益路跑賽事，邀請每個人從自己的賽道出發，共同為不能跑的人而跑。