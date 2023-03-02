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足球／足協理事長交接 王麟祥盼推職業化、球星文化

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新任中華足球協會理事長王麟祥。。 中華民國足球協會提供(資料照)
新任中華足球協會理事長王麟祥。。 中華民國足球協會提供(資料照)

中華民國足球協會在上周完成理事長補選作業後，新任理事長王麟祥將於今天下午進行交接儀式，擁有資深媒體行銷背景的王麟祥也許下願景，希望持續將足球運動文化向下扎根外，更要結合國際與國內資源，將我國足球運動推向職業化的階段。

王麟祥過去於媒體人任內，積極推動華視、年代及TVBS等無線有線電視公司直播世界盃足球賽事，將國際足球帶入國人的運動收視中。就任中華足協理事長後，更將積極建立球星文化，打造台灣人收看台灣足球的習慣，進一步將足球推向職業聯盟的方向。

王麟祥對於國內足球發展部分，希望藉由申請FIFA及亞足聯的各項補助案，把國際資源導入草根足球推廣，包含教練養成、場地規劃、裁判培訓等，都將是接下來四年重要的發展項目。

運動發展的脈絡任重而道遠，在激烈競爭的足球項目更是不得怠慢，中華足協期許在王麟祥的帶領下，能夠跟上世界的腳步及發展速度，把台灣足球往國際平台延伸，創造下一個台灣奇蹟。

中華足協

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