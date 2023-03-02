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真大田鎮年入選U20角力隊 兩划船好手也入選龍舟國家隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
真理大學角力好手田鎮年獲U20國家代表隊。圖／真理大學提供
真理大學角力好手田鎮年獲U20國家代表隊。圖／真理大學提供

真理大學運動競賽捷報頻傳，繼日前田鎮年榮獲男子組希羅式第七級冠軍，順利獲選為U20國家代表隊後，已獲獎無數的該校划船隊選手黃子剛與林益宏參加第14屆亞洲龍舟錦標賽國家代表隊選拔賽，獲選第19屆亞洲運動會國家代表隊，真大三位分別當選角力與划船競賽國家代表隊的選手將在未來代表台灣站上世界舞台。

「2023年中華民國角力協會國家代表隊選拔賽」日前於台南市大灣國中舉行，各地區域選拔出來的角力菁英齊聚一堂，希望能獲選國家代表隊為國爭光，此次競賽中分為希羅式與自由式兩個類別，而每個類別再依年齡區分級數。

真理大學運動管理學系田鎮年同學榮獲男子組希羅式第七級冠軍，順利獲選為U20國家代表隊；而該校王翔參加男子組自由式第三級，最終因體力不濟於決賽階段敗下陣來，獲得該級別亞軍，與國手資格擦肩而過，但其傑出的表現有目共睹。

除了角力隊的傑出表現外，近年來該校龍舟隊的實力也不容小覷，尤其在國內各大龍舟隊錦標賽中獲獎無數，其中黃子剛目前正式成為真大運動管理研究所的新生，與該校運動管理研究所林益宏一起參加「第14屆亞洲龍舟錦標賽國家代表隊選拔賽」，黃子剛與林益宏都以傑出的表現獲選「第19屆亞洲運動會國家代表隊」，有機會代表國家為國爭光。

對於獲選國家代表隊的心情，田鎮年說：「我很高興自己有在持續的努力與累積，在這光鮮亮麗的背後有數不盡的挫折與打擊、孤獨與不確定，有沒有回報的付出都是一種身心靈的考驗，很高興自己做到了，接下來要準備面對更大的挑戰，謝謝身邊一直支持著我的親友和老師與教練。」

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