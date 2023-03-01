至今無人能破！世足賽單屆13進球紀錄 法國傳奇射腳方登辭世
法國足球傳奇射腳方登（Just Fontaine）今天辭世，享壽89歲。他在1958年瑞典世界盃足球賽締造個人單屆13次進球紀錄，至今無人能破。
法新社和路透社報導，時至今日只有3名球員在世界盃的總進球數超越方登，不過當年效力職業球會蘭斯（Reims）的方登是在單屆破門13次，而且僅出賽6場。
阿根廷明星前鋒梅西（Lionel Messi）在最近卡達世足賽才追平這個進球數，但這是梅西出戰5屆世足賽的累積結果。
世人對1958年世足賽的最大記憶點，在於那是當年17歲的巴西球王比利（Pele）大放異彩之賽。在迎戰法國的4強戰中，比利變出帽子戲法，率領巴西隊以5比2獲勝。
不過方登贏得了個人勝利，在與西德互爭第3名的賽事中，他神奇地4次破門，率法國隊以6比3勝出。
方登的職業生涯共出賽283場，進球259次，是蘭斯隊陣中主力之一。這個球隊1959年曾踢入歐冠盃決賽，但敗在西班牙皇馬腳下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言