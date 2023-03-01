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至今無人能破！世足賽單屆13進球紀錄 法國傳奇射腳方登辭世

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
法國足球傳奇射腳方登辭世，享壽89歲。路透社
法國足球傳奇射腳方登辭世，享壽89歲。路透社

法國足球傳奇射腳方登（Just Fontaine）今天辭世，享壽89歲。他在1958年瑞典世界盃足球賽締造個人單屆13次進球紀錄，至今無人能破。

法新社和路透社報導，時至今日只有3名球員在世界盃的總進球數超越方登，不過當年效力職業球會蘭斯（Reims）的方登是在單屆破門13次，而且僅出賽6場。

阿根廷明星前鋒梅西（Lionel Messi）在最近卡達世足賽才追平這個進球數，但這是梅西出戰5屆世足賽的累積結果。

世人對1958年世足賽的最大記憶點，在於那是當年17歲的巴西球王比利（Pele）大放異彩之賽。在迎戰法國的4強戰中，比利變出帽子戲法，率領巴西隊以5比2獲勝。

不過方登贏得了個人勝利，在與西德互爭第3名的賽事中，他神奇地4次破門，率法國隊以6比3勝出。

方登的職業生涯共出賽283場，進球259次，是蘭斯隊陣中主力之一。這個球隊1959年曾踢入歐冠盃決賽，但敗在西班牙皇馬腳下。

法國足球傳奇射腳方登（左），在1958年瑞典世界盃足球賽締造個人單屆13次進球紀錄。美聯社
法國足球傳奇射腳方登（左），在1958年瑞典世界盃足球賽締造個人單屆13次進球紀錄。美聯社

世足賽 梅西 比利

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