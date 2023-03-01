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桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜單、雙打首輪過關

中央社／ 台北1日電
台灣桌球選手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽1日2戰。 新華社
台灣桌球選手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽1日2戰。 新華社

台灣桌球選手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽1日2戰，女雙首輪與李昱諄以直落三取勝，女單首輪則以3比1擊敗埃及選手尤斯拉，雙雙晉級。

世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽在印度舉行，台將由林昀儒、陳思羽、鄭怡靜領軍，其中鄭怡靜單打、女雙都有參賽。

鄭怡靜今年2月與李昱諄在WTT安曼挑戰賽女雙封后，兩人本週繼續合作，目前世界排名第13，今天首輪遭遇到地主印度組合席塔蕾（Diya Parag Chitale）與阿庫拉（Sreeja Akula）。

「鄭李配」以11比6搶下首局後，次局開局一口氣連得6分，11比4順利拿下，第3局延續氣勢，且未遭遇對手太多抵抗，以11比2懸殊比分勝出，8強門票到手。

鄭怡靜稍作休息後，在女單首輪上陣，出戰排名第60的埃及選手尤斯拉（Helmy Yousra），首局在9比10落後情況下沉穩應對，化解局點且連得3分逆轉，以12比10先下一城。

鄭怡靜次局以9比11讓出後，儘管第3局與對手3度戰成平手，鄭怡靜仍頂住壓力，以11比8搶下，第4局則以一波8比0攻勢奠定勝基，以11比3獲勝，挺進32強。

林昀儒、陳思羽單打首輪輪空，接下來將與鄭怡靜分頭出擊，爭取晉級門票，而鄭怡靜女單下一戰將面臨硬仗，對手為世界排名第6的日本選手早田希娜。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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