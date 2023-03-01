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射擊／巴黎奧運暖身 楊昆弼亞洲盃摘金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊昆弼（中）摘下今年首冠。圖／中華射擊協會提供
楊昆弼（中）摘下今年首冠。圖／中華射擊協會提供

去年9月拿到巴黎奧運門票的射擊好手楊昆弼，在科威特舉行的2023亞洲盃飛靶射擊賽傳出好消息，摘下男子不定向飛靶金牌，收下今年國際賽首金。

楊昆弼去年9月在克羅埃西亞舉行的ISSF世界飛靶錦標賽奪銅，一舉帶回巴黎奧運資格，成為我國第一位拿到2024年巴黎奧運的選手；今年亞洲盃，他在當地時間2月28日登場的男子不定向飛靶中，先以總分116分進入決賽，其中第五盤更打下25分滿分成績。

楊昆弼決賽再以31分擊退各國好手，收下今年在國際賽場上的首面金牌，頒獎典禮中大會播放著中華台北會歌，楊昆弼也披上中華台北會旗，凝視會旗冉冉升起。

楊昆弼接下來將直接轉戰卡達與中華射擊隊會合，參加4日展開的2023國際射擊運動聯盟世界盃杜哈站，預計14日返抵國門。

楊昆弼 克羅埃西亞

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