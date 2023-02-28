運動舞蹈／國標舞亞巡賽台北公開賽 睽違3年終於復辦

每年228假期在臺北小巨蛋舉辦的「國標舞亞巡賽-臺北公開賽」，睽違3年終於復辦，本賽事由臺北市政府體育局及中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，國標舞亞巡賽為世界積分賽，是世界唯一的國標舞巡迴賽，擁有世界冠軍級評審，並提供將近300萬元高額獎金，約有來自30個國家及地區，近千位選手同臺較競，其中包括代表美國的職業拉丁舞世界冠軍Troels Bager & Ina Jeliazkova及職業摩登舞世界冠軍Valerio Colantoni & Anna Demidova。

中華民國國際運動舞蹈發展協會表示，本活動共有來自澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門及香港等30個國家及地區約300位的世界級國標舞好手來臺參賽，民眾到場除了觀賞一流賽事，又可以玩闖關、抽大獎，是228連假親子同遊首選。

本次受矚目的國際參賽選手眾多，其中包括代表美國的職業拉丁舞世界冠軍Troels Bager & Ina Jeliazkova睽違3年再度來臺參賽；代表美國的職業摩登舞世界冠軍Valerio Colantoni & Anna Demidova，Valerio Colantoni 自2012年開始參加亞巡賽，今年將攜手新舞伴Anna Demidova，挑戰亞巡賽世界冠軍頭銜；代表英國的業餘摩登舞世界冠軍Glenn-Richard Boyce & Caroly Janes，兩人首次來臺參賽是2019年亞巡賽，當時僅是備受矚目的業餘新星選手，經過5年的洗禮，目前已是業餘摩登舞世界冠軍組合。

臺灣選手令人關注的組合為挑戰亞洲職業摩登冠軍頭銜Tyrone Thiara & Anna Hsu (許喻嵐)，Tyrone Thiara 為英籍臺灣女婿與舞伴許喻嵐伉儷，將首次代表臺灣參加亞洲職業摩登組的組別；而王甯弘與劉怡微搭檔，身為2022年臺灣AL業餘摩登年度積分冠軍，將挑戰亞洲業餘公開摩登組冠軍頭銜，劉怡微目前是臺北醫學大學營養系大四的學生，除了要花時間練舞，也必須準備7月份的國考，因此身兼競技選手及學生兩個身分，不管是時間管理及壓力都是一大挑戰。臺灣選手余淯謙與游舒婷，將挑戰亞洲職業拉丁舞組別，期望能奪下該組冠軍頭銜。另有3位6歲小朋友分別為呂昀珊、陳昱喬及顏子嫣首次參加亞巡賽，並超齡挑戰10歲組三項拉丁組，期待他們的表現。

教育部體育署表示，歡迎各國好手來臺參加這場在臺灣舉辦的國標舞盛會，國標舞是一項老少咸宜的運動，有益身心健康，結合舞蹈、運動及音樂，是力與美的展現，期待透過高水準的國際競技舞蹈交流，增進彼此觀摩學習，促進國際友誼。