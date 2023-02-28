擊敗姆巴佩 梅西7度奪下FIFA最佳男子球員獎

阿根廷球星梅西憑著率領國家隊勇奪卡達世界盃冠軍，今天獲選為國際足球總會（FIFA）年度最佳男子球員；西班牙的普特拉斯則榮膺FIFA年度最佳女子球員。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）擊敗同屬巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）及今年金球獎（Ballon d'Or）得主、法國前鋒本澤馬（Karim Benzema），奪下這項殊榮，為他輝煌的足球生涯再添榮耀。

這是梅西職業生涯第7度獲獎，也是時隔3年多後，再次捧起FIFA年度最佳球員獎盃。這個獎項是由國家隊教練、隊長、記者和球迷投票選出。

卡達世界盃冠軍賽由梅西帶領的阿根廷出戰姆巴佩為首的法國，姆巴佩雖在下半場上演精彩的「帽子戲法」，率隊以3比3進入PK大賽環節，不過梅西在這場史詩級大戰中梅開二度，最終帶領阿根廷以4比2笑納隊史第3冠。

梅西賽後榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，姆巴佩則以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。

梅西領獎時談到阿根廷贏得世界盃冠軍，「今年對我來說太瘋狂了，我實現了奮鬥許久的夢想，終於獲得勝利。這是我生涯中最美好的事情」。

梅西補充說：「這是每個足球員的夢想，但很少有人實現。」

35歲的梅西迄今7度獲得金球獎，波蘭球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）則名列第2。

稱霸卡達世界盃的阿根廷今天成為FIFA年度頒獎典禮最大贏家，除了梅西，主帥斯卡洛尼（LionelScaloni）和門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）分別獲得最佳教練和最佳男守門員獎。

女子球員方面，今年衛冕金球獎的29歲西班牙女將普特拉斯（Alexia Putellas）擊敗英格蘭隊的米德（Beth Mead）和美國球星摩根（Alex Morgan），摘下FIFA年度最佳女子球員。

普特拉斯去年7月膝部嚴重受傷，沒能代表西班牙參加在英格蘭舉行的歐國盃女足，她受傷前為巴塞隆納踢進11球，不過巴塞隆納在歐聯決賽敗給里昂。

普特拉斯曾表示希望傷癒後能及時復出，於本賽季再次出戰，但她是否將代表西班牙出戰2023年世界盃女子足球賽仍是未定之天；女足世界盃將於7月與8月在澳洲及紐西蘭舉行。