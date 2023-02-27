足球／健身工廠盃落幕 TFA包雙冠

2023第三屆健身工廠盃少年足球精英賽，個組冠軍戰今天在高雄楠梓足球場登場，TFA成最大贏家，包辦U8、 U9組的雙料冠軍，柏文健康事業公司總經理林洵賢親自為獲獎球隊頒獎，期許小球員們更上層樓，相約明年健身工廠盃再見。

今年每組冠軍隊伍可獲得獎金6萬元、亞軍獎金3萬元、季軍獎金1萬元。最先登場的U8組冠軍戰，TFA墨西哥以3：0擊敗夢幻光芒；U9組的TFA尤文圖斯和航源FC分別是上屆U8組冠亞軍，本次雙方在U9組冠軍戰碰頭，儘管航源FC上半場率先進球，不過TFA尤文圖斯很快反超並拉開比數，最終TFA尤文圖斯以7：2大勝。

U10組的合興小不老和WINGS SOCCER戰況膠著，直到下半場比賽結束前的10秒，WINGS SOCCER守門員發生失誤，遭合興小不老上演「絕殺」，以2：1氣走對手笑納冠軍。

贏球大功臣的高丰，獲得U10組金靴獎，他說：「我沒有踢過絕殺球，感覺很開心，可以幫助球隊拿到冠軍，我希望自己可以慢慢變強，向我的偶像C羅學習。」

U11組由兩支北部強隊樂活象對決蘆洲國小，最終樂活象以2比1勝出捧冠；壓軸的U12組冠軍戰依舊戰得難捨難分，小雷鳥足愛踢獲得點球機會先馳得點，不過在比賽結束前10秒，TWFC-虎一記小角度射門入網，硬是追成1：1，延長TWFC-虎更上演絕地反攻連續進球，終場以3：1逆轉奪冠。