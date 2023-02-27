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體操／李智凱掀風潮 全國兒童錦標賽逾700人參加

中央社／ 台北27日電
112年理事長盃全國兒童體操錦標賽27日在台北市仁愛國中開幕，全台超過700名學齡前、國小學童參賽。 中央社
112年理事長盃全國兒童體操錦標賽27日在台北市仁愛國中開幕，全台超過700名學齡前、國小學童參賽。 中央社

112年理事長盃全國兒童體操錦標賽今天在北市仁愛國中開幕，全台超過700名學齡前、國小學童參賽。其中就讀長春國小3年級的陳荺睎，受「鞍馬王子」李智凱啟發改練體操1年，就包辦女子公開組4面金牌。

國小公開組共分為地板、跳板、小彈翻床、全能等4個項目，才練習體操1年的陳荺睎4項都摘金。

陳荺睎的媽媽說：「她從小就好動、體力很好，跟一般小女生不一樣，原本她是學游泳和田徑，都打算要報名學校的游泳班了，沒想到2021年從電視上看到李智凱在奧運上的比賽轉播後，就此愛上體操。」

媽媽也順從陳荺睎的目標，小學2年級下學期，將她轉學到體操名校長春國小，到現在3年級下學期，等於正式接受體操訓練僅1年的時間。

陳荺睎笑說：「最喜歡的就是高低槓項目，因為可以在空中旋轉、翻滾感覺很有趣，而且練體操的女生都穿得很漂亮，化妝也很漂亮，所以我很喜歡這個運動。」

這次賽事的裁判委員、台師大教授俞智贏說：「兒童體操是競技體操的基礎，尤其對於學齡前的兒童來說更為重要。地板、跳板、小彈翻床等，對於小朋友的空中體感、平衡、敏捷性培養很關鍵，未來就可以銜接到國小的專業性全國比賽，台灣體操才不會有斷層。」

中華民國體操協會理事長鄭勝次笑說：「平常朋友之間會相約去打球，但不會相約去玩體操，可見這項運動的專業性。過去協會都是舉辦專業競技賽事居多，這是首次舉辦兒童體操的錦標賽，就是希望可以推廣、啟發兒童對體操的興趣。」

李智凱 田徑 體操協會

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