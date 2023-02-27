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體操／東京奧運刺激 理事長盃4金后想登最高殿堂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
長春國小三年級小將陳荺晞，包辦中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽4金。記者曾思儒／攝影
長春國小三年級小將陳荺晞，包辦中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽4金。記者曾思儒／攝影

中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽首度舉辦就吸引超過700名選手，228連假期間小選手齊聚台北仁愛國中，其中僅學習體操一年的長春國小女將陳荺晞，橫掃國小三年級公開組4面金牌，未來更想翻上奧運殿堂。

長春國小是基層體操名校，陳荺晞去年才轉學到長春國小並加入體操隊，她說：「看到的東京奧運，我也想參加奧運！」

從小接觸許多運動的陳荺晞，特別喜歡在體操場翻轉的飛躍感，尤其高低槓是最喜歡的項目，儘管每天要訓練4小時，每周只有星期天休息，她也樂在其中。

去年5月上任的中華體操協會理事長鄭勝次提到，體操是很專業的種類，理事長盃全國兒童體操錦標賽主要是推廣體操，也讓小選手產生興趣，未來有機會銜接到更高階的賽場，且體操可以訓練平衡感，有「運動矯正」的效果，十分適合小朋友。

第一屆舉行的首度舉辦以俱樂部為單位，組別從學齡前到國中組，項目包括小彈翻床、地板或跳箱以及地板，還有個人全能和團體，來自光復國小三年級的梁之尹就5個項目都參加，斬獲4金1銀好成績。

光復國小沒有體操隊，梁之尹2年前和現在小學一年級的弟弟梁子尹一起學幼兒體操，愈玩愈有興趣，未來也不排除朝競技體操發展，以「鞍馬王子」李智凱為努力目標。

光復國小兄弟檔梁之尹（左）和梁子尹一起參加中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽。記者曾思儒／攝影
光復國小兄弟檔梁之尹（左）和梁子尹一起參加中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽。記者曾思儒／攝影
中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽首度舉辦，吸引超過7百名小選手參賽。記者曾思儒／攝影
中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽首度舉辦，吸引超過7百名小選手參賽。記者曾思儒／攝影

體操協會 李智凱

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