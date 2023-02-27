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體操／唐嘉鴻術後休養 師大教授俞智贏全力心理輔導

中央社／ 台北27日電
唐嘉鴻。 體操協會提供
唐嘉鴻。 體操協會提供

「亞洲貓王」體操選手唐嘉鴻日前阿基里斯腱斷裂，要復健6個月。台師大教授、前台灣體操國家隊教練俞智贏今天透露，唐嘉鴻已經回家休養，目前全力輔導他的心理狀態。

國立台灣師範大學運動競技學系教授俞智贏今天出席112年理事長盃全國兒童體操錦標賽時，對中央社記者做出上述表示。

唐嘉鴻的教練翁士航是俞智贏一手帶出來的高徒，對唐嘉鴻來說，俞智贏等於是他的「師公」，在台灣體操界擁有很高的地位。

唐嘉鴻2月16日回到國訓中心進行出國前的測試賽時，不慎在賽前熱身弄斷左腳阿基里斯腱，當晚就在高雄長庚醫院檢查確定傷勢後，隔天就立刻開刀縫合，根據復健科醫師評估，他至少需要3到6個月的復健期。

俞智贏說：「嘉鴻是一名非常認真、非常努力的選手，當時會有這樣的情緒性反應是很正常的，但經過這幾天手術後的沉澱，他心情已經平復不少，我就是不斷地對他心理輔導，畢竟頂尖選手身體受過大傷，將來復出後，最重要的還是心理層面那一關要過得去。」

俞智贏也透露，以體操選手來說，一般都是十字韌帶斷裂比較多，像唐嘉鴻這樣阿基里斯腱斷裂的案件不多，但這就是比賽的一部分，遇到了就只能專注復健再繼續練習。

唐嘉鴻在東京奧運男子體操全能獲得第7名，寫下台灣史上最佳成績，他的專長單項是單槓和地板，在阿基里斯腱受傷後，影響各有不同。

俞智贏分析，單槓的部分主要是落地時會有心理壓力，畢竟在空中擺盪迴旋，都快接近3公尺的高度，落下時對雙腳的衝擊力很大；至於地板項目，因為有很多跑步跟蹬腳的動作，更需要用到阿基里斯腱，這點在唐嘉鴻未來的復健就更為重要。

唐嘉鴻 翁士航

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