台南推百年高校高球聯盟首屆邀請賽 全運會高球賽也選在這

「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」今天在關廟區南一高爾夫鄉村俱樂部舉行成立大會、宣布3月18日舉辦第一屆公益高爾夫邀請賽，全運會高爾夫競賽場地也擇定台南。市府表示，台南有五座不同特色高爾夫球場，觀旅局推廣運動休閒觀光，正針對不同行政區域球場結合周邊觀光景點、美食設計遊程，推廣南市高爾夫運動觀光遊程。

市長黃偉哲表示，很榮幸聯盟選擇台南市球場舉行成立大會，並舉辦第一屆公益邀請賽。全運會高爾夫場地也規畫在台南市，代表台南的球場環境設備受到專家及球友一致肯定。除力推台南球場，市府團隊也會持續推動高爾夫球觀光，台南高爾夫運動觀光條件充足，球場除各具特色，配合周邊景點、美食、休閒農場等觀光元素，希望業者與市府努力讓高爾夫成為台南運動觀光產業重要一環，為觀光產業帶來更多產值。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南有東山區斑芝花高爾夫鄉村渡假俱樂部、官田區嘉南高爾夫俱樂部、大內區南寶高爾夫俱樂部，新化區台南高爾夫球場及關廟區南一，這些區域都有風景名勝、農特產等觀光資源，東山區有享譽國際的東山咖啡及175咖啡公路，官田區有兼俱自然風景與歷史意義的烏山頭水庫，大內區有平埔文化根據地西拉雅部落-頭社及大內龍貓公車站彩繪村，新化區能逛新化老街，至日治時代歷史建築新化街役場享用美食，關廟則是台南鳳梨產地據點，透過新光社區等地方創生社團可體驗鳳梨採收、水果入菜一條龍好吃好玩遊程。相信每一次台南高爾夫之旅都能帶給旅客獨一無二有趣難忘的回憶，歡迎各位熱愛小白球運動的球友，到台南打球兼觀光。