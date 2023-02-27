台南推百年高校高球聯盟首屆邀請賽 全運會高球賽也選在這
「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」今天在關廟區南一高爾夫鄉村俱樂部舉行成立大會、宣布3月18日舉辦第一屆公益高爾夫邀請賽，全運會高爾夫競賽場地也擇定台南。市府表示，台南有五座不同特色高爾夫球場，觀旅局推廣運動休閒觀光，正針對不同行政區域球場結合周邊觀光景點、美食設計遊程，推廣南市高爾夫運動觀光遊程。
市長黃偉哲表示，很榮幸聯盟選擇台南市球場舉行成立大會，並舉辦第一屆公益邀請賽。全運會高爾夫場地也規畫在台南市，代表台南的球場環境設備受到專家及球友一致肯定。除力推台南球場，市府團隊也會持續推動高爾夫球觀光，台南高爾夫運動觀光條件充足，球場除各具特色，配合周邊景點、美食、休閒農場等觀光元素，希望業者與市府努力讓高爾夫成為台南運動觀光產業重要一環，為觀光產業帶來更多產值。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南有東山區斑芝花高爾夫鄉村渡假俱樂部、官田區嘉南高爾夫俱樂部、大內區南寶高爾夫俱樂部，新化區台南高爾夫球場及關廟區南一，這些區域都有風景名勝、農特產等觀光資源，東山區有享譽國際的東山咖啡及175咖啡公路，官田區有兼俱自然風景與歷史意義的烏山頭水庫，大內區有平埔文化根據地西拉雅部落-頭社及大內龍貓公車站彩繪村，新化區能逛新化老街，至日治時代歷史建築新化街役場享用美食，關廟則是台南鳳梨產地據點，透過新光社區等地方創生社團可體驗鳳梨採收、水果入菜一條龍好吃好玩遊程。相信每一次台南高爾夫之旅都能帶給旅客獨一無二有趣難忘的回憶，歡迎各位熱愛小白球運動的球友，到台南打球兼觀光。
林國華表示，高爾夫觀光在國際觀光市場也受到喜愛，以韓國旅客為例，由於台灣氣候較韓國溫暖且少雨，韓國客在疫情前平均一年來台打高爾夫球的人次就達3至4萬人。台南市向國際推廣的優勢首先是交通，疫情前高雄班機及包機業務增加帶來由高雄入台擊球的高爾夫觀光團比例提升，再加上台南距高雄小港機場車程不遠。台南五座都是國際級球場。加上文化歷史、美食、關仔嶺泥漿溫泉等景點、台南星級觀光飯店容客量增加，大大提升觀光能量。
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