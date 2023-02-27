網球／梅里達女網賽 吳芳嫺搭檔中國王欣瑜奪亞軍

中央社／ 台北27日電
吳芳嫺。 報系資料照
吳芳嫺。 報系資料照

在墨西哥舉行的WTA 250等級梅里達女網賽，台北時間今天清晨進行的女雙決賽，台灣好手吳芳嫺和中國搭檔王欣瑜，面對「美法組合」麥克納利、派瑞，激戰73分鐘仍以0比6、5比7落敗屈居亞軍。

23歲的吳芳嫺網球生涯在WTA等級賽事僅拿過1次雙打冠軍，就是在今年2月5日的WTA泰國華欣女網賽，當時她和台灣搭檔詹皓晴一路闖進決賽，並以直落2擊敗中國組合奪冠。

巧合的是，當時WTA華欣女網賽吳芳嫺擊敗的中國組合其中一人，就是本週的搭檔王欣瑜。

吳芳嫺本週和王欣瑜「化敵為友」，2人在決賽碰上美國麥克納利（Caty McNally）和法國派瑞（DianeParry）組合，沒想到首盤自己的3次發球局全都被對手破發，只打了23分鐘就抱蛋讓出第1盤。

第2盤吳芳嫺和王欣瑜重整旗鼓，在雙方3比3局數平手時，先破了對手1次發球局取得4比3的些微領先，但下一局自己的發球，又被對手破發成功，雙方再度戰成4比4平手。

隨後雙方互保發球局，吳芳嫺和王欣瑜在5比6時輪到自己發球時，就在這關鍵的第12局，居然被對手連得3分形成0比40、出現3個賽末點的絕境，儘管吳芳嫺和王欣瑜努力救回了2個賽末點，但還是被對手拿下勝利。

吳芳嫺和王欣瑜今天表現不如對手，第1發球進球率僅58%，遠不如對手的79%，而且還出現4次的雙發失誤。

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