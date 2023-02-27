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網球／將破葛拉芙最長世界第一紀錄 約克維奇：超現實

中央社／ 杜拜26日綜合外電報導
約克維奇即將成為史上最久球王。（路透）
約克維奇即將成為史上最久球王。（路透）

塞爾維亞網球名將約克維奇明天將打破德國傳奇女將葛拉芙保持的網壇最長世界第一377週紀錄。他表示，這「超現實的」，能夠超越史上最偉大運動員之一令他感到自豪。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）下週將在世界職業網球協會（ATP）男單排名累計第378週高居第一，屆時他將在阿拉伯聯合大公國杜拜出賽，那是他拿下第10座澳洲網球公開賽冠軍、追平西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄之後參加的首場錦標賽。

他今天在杜拜告訴記者：「我還想要取得更多成就。那些目標趨動著我，我是真的跟任何人都一樣，對這項運動專心致志。」

「當然，在某種程度上來講，保持那麼多週世界第一，這超現實的，能和網壇史上不分男、女的最偉大運動員之一葛拉芙（Steffi Graf）相提並論。光是可以成為傳奇之一就令人很開心。我對此感到自豪。」

本賽季截至目前12場比賽全勝的約克維奇說他已經從澳網期間的左腿肌肉撕裂傷復原，過去一週沒有任何疼痛。

35歲的約克維奇說：「我已經接近百分之百復原。就比賽和在場上的感覺而言，雖然還沒有到那個程度。但重要的是，已經不會疼痛了。」

納達爾 約克維奇

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