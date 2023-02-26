足球／破紀錄60隊與會 健身工廠盃4強出爐

2023第三屆健身工廠盃少年足球精英賽一連三天在高雄楠梓足球場開踢，全國多縣市60支球隊一同角逐冠軍，今天上演各組8強賽，狀況相當激烈，脫穎而出的4強隊伍將在明天爭取最後的冠軍金盃。

第三屆健身工廠盃今年創下史上最多60支隊伍參賽的紀錄，並分為U8、U9、U10、U11以及U12共5個組別，今天進入各組8強賽事，其中身為「地主」的PWFC，在U11組強賽碰南部勁敵東門城，PWFC雖先馳得點，但東門城上半場先扳平戰局，下半場再下一城，以2：1逆轉搶進4強。

健身工廠除了舉辦賽事之外，並且入主陽信女足，是第一間入主職業足球隊的連鎖企業，更取得楠梓足球場的經營權，積極推動台灣足球發展，並引進西甲青訓系統，將西甲訓練經驗帶給更多台灣的教練，期盼能激發出不同火花。

柏文健康事業公司總經理林洵賢表示，西甲強調的觀念和台灣很不一樣，很注重團隊還有空間感，「輸贏不是最重要的，培養對足球的熱愛才是重點。」

林洵賢進一步提到，剛結束的2023西甲寒訓營有許多基層的球員、家長、教練來參與，感受西甲的不一樣，「也是讓家長們看看小朋友們訓練上的改變，提升他們的自信，而不是只有看他們比賽是不是有射門、進球或是輸贏，過去台灣足球也有借鏡日本的地方，那現在我們也學習西班牙，看能不能融合讓台灣足球更好。」

經過激烈的戰況後，各組4強球隊全數出爐，U8組有銀河射手石虎武士、夢幻光芒、台中旅人和TFA墨西哥；U9組有航源FC、樂活鯊、銀河射手石虎武士以及TFA尤文圖斯；U10組有WING SOCCER、朝昇獵豹、合興小不老和大安黃；U11組有蘆洲國小、大安紅、東門城及樂活象；U12組則是小雷鳥足愛踢、台中旅人、TWFC虎和天母國小。