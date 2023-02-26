軟網／日本大賽奪男雙金盃 中華隊亞運添信心

中華民國軟式網球協會參加今年日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽，在理事長朱文慶帶隊之下，榮獲男子雙打個人賽冠軍，為亞運注入強心針。

2019年，朱文慶就任之初就曾率林韋𠎀與余凱文參加同場賽事，也是帶回金盃，之後賽事因新冠肺炎停擺3年，今年恢復舉辦，朱文慶再度帶著新秀歐子鴻搭配老將林韋傑出征，再度帶回金盃。

朱文慶表示，深感欣慰也與有榮焉，因為這項賽事是由主辦單位邀請台、日、韓三國的精英選手，共男、女分別16組的高水準的比賽，日本以外參加的選手，主辦單位特別邀請是各國的第一名才能參加，所以是頂尖好手齊聚，加上日本國內精英球員，共分成4組循環預賽後，各分組的第一名再進行單淘汰賽的決賽名次，場場是激戰，大意不得。

YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽每場採7局賽制，不容許任何的失誤或疏忽，中華隊是依據去年全國公開組三次排名賽冠軍的為代表選手出征，林韋傑帶著小將歐子鴻，初試啼聲就一鳴驚人。

因疫情延後一年的杭州亞運9月底登場，中華軟網協會將待選手回國後繼續補強訓練，且因亞運會組委會仍未將雙打賽事列入比賽項目，中華軟網隊將在團體賽中加強雙打實力，爭取優勢特色成績，以爭取金牌為最終目標。