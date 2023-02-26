快訊

高雄籍聯昇發漁船翻覆「船體找到了」 16船員生死未卜

軟網／日本大賽奪男雙金盃 中華隊亞運添信心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國男將在日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽打下男雙冠軍。圖／中華軟網協會提供
我國男將在日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽打下男雙冠軍。圖／中華軟網協會提供

中華民國軟式網球協會參加今年日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽，在理事長朱文慶帶隊之下，榮獲男子雙打個人賽冠軍，為亞運注入強心針。

2019年，朱文慶就任之初就曾率林韋𠎀與余凱文參加同場賽事，也是帶回金盃，之後賽事因新冠肺炎停擺3年，今年恢復舉辦，朱文慶再度帶著新秀歐子鴻搭配老將林韋傑出征，再度帶回金盃。

朱文慶表示，深感欣慰也與有榮焉，因為這項賽事是由主辦單位邀請台、日、韓三國的精英選手，共男、女分別16組的高水準的比賽，日本以外參加的選手，主辦單位特別邀請是各國的第一名才能參加，所以是頂尖好手齊聚，加上日本國內精英球員，共分成4組循環預賽後，各分組的第一名再進行單淘汰賽的決賽名次，場場是激戰，大意不得。

YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽每場採7局賽制，不容許任何的失誤或疏忽，中華隊是依據去年全國公開組三次排名賽冠軍的為代表選手出征，林韋傑帶著小將歐子鴻，初試啼聲就一鳴驚人。

因疫情延後一年的杭州亞運9月底登場，中華軟網協會將待選手回國後繼續補強訓練，且因亞運會組委會仍未將雙打賽事列入比賽項目，中華軟網隊將在團體賽中加強雙打實力，爭取優勢特色成績，以爭取金牌為最終目標。

亞運 中華隊

延伸閱讀

經典賽／熱身賽中華隊迎戰兄弟 王威晨江坤宇先發

玩交友軟體沒人右滑？日本新興「頭貼攝影師」讓你從靦腆宅男秒變型男

經典賽／我們世界第二！辜仲諒勉勵中華隊：有腳數

經典賽／紅色閃電在台首戰 中華隊教練團緊盯

相關新聞

軟網／日本大賽奪男雙金盃 中華隊亞運添信心

中華民國軟式網球協會參加今年日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽，在理事長朱文慶帶隊之下，榮獲男子雙打個人賽冠軍，為亞...

國際少年運動會長來台 花蓮爭取辦2026年賽事

曾在台灣兩度舉辦的國際少年運動會，其榮譽會長瑞許（TorstenRasch）一行人應體育署之邀來台灣進行6天參訪，花蓮縣...

杜拜女網／「下次拿冠軍」 詹家姊妹奪亞軍但收到球后勉勵

我國女雙姊妹檔詹詠然和詹皓晴，台灣時間昨天深夜在杜拜女網賽決賽登場，姊妹倆和俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Ku...

體操／李智凱世界盃落馬名列第7當磨練 續拚世錦賽積分

睽違8個月重返國際賽場的「鞍馬王子」李智凱在世界盃德國科特布斯站搬出新套路，儘管鞍馬決賽落馬失誤，名列第7，教練林育信依...

宜縣中小運裁判爭議 明年擬增判決器材

宜蘭縣中小學運動會攸關學生參加全國賽及升學，但8年級組大隊接力的比賽中，羅東國中被判定接棒超出接力區，由原先的冠軍變成亞...

網球／班加羅爾挑戰賽 許育修勇奪男雙冠軍

台灣網球好手許育修與韓國選手鄭允成今天在印度班加羅爾挑戰賽男雙決賽，以3比6、7比6（9比7） 、11比9逆轉擊敗印度組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦