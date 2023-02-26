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國際少年運動會長來台 花蓮爭取辦2026年賽事

中央社／ 台北26日電
國際少年運動會（ICG）官員近日受邀來台拜會。圖／高中體育總會提供
國際少年運動會（ICG）官員近日受邀來台拜會。圖／高中體育總會提供

曾在台灣兩度舉辦的國際少年運動會，其榮譽會長瑞許（TorstenRasch）一行人應體育署之邀來台灣進行6天參訪，花蓮縣表達爭辦2026年賽事的意願，瑞許樂觀看待台灣3度舉辦。

2002、2016年分別由台北、新北市舉辦過的國際少年運動會（International Children's Games，ICG），這次訪問團來台，除了參加體育署主辦的「2023台灣品牌國際賽研習營」外，體育署也委託高中體總安排拜訪新竹市政府、2025雙北世壯運籌備會、新北市政府及花蓮縣政府，推廣ICG賽事。

高中體總秘書長朱彩鳳接受中央社記者電訪時說：「ICG對台灣小孩多了一個舞台，讓孩子們透過運動的交流，可以多看看這個世界，經由不同的文化背景也能讓自己開闊世界觀的視野，畢竟12到15歲的小朋友，正好是小學畢業要上國中的時候，對自己的未來也可以多些參考的方向。」

ICG一行人在拜訪花蓮縣時，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮除了好山好水之外，也是一個國際級觀光城市，並且當場表達想要爭辦2026年國際少年運動會。

瑞許透露，目前2026年的國際少年運動會，只有台灣花蓮表達出主辦意願，他也很樂見，自2024年墨西哥、2025年以色列後，讓這項運動盛會重新回到東亞舉辦。

ICG創立於1968年，賽會原則每年舉辦，1994年起獲國際奧會（IOC）承認。賽會以城市為組團參賽單位，讓各國青少年（12到15歲）了解不同的語言、城市與文化特色，藉由運動交流促進友誼。

國際少年運動會 體育署 世壯運

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