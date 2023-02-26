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杜拜女網／「下次拿冠軍」 詹家姊妹奪亞軍但收到球后勉勵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹和杜拜女網賽單打奪亞的波蘭名將斯威雅蒂（中）合影。圖／取自詹詠然臉書
詹家姊妹和杜拜女網賽單打奪亞的波蘭名將斯威雅蒂（中）合影。圖／取自詹詠然臉書

我國女雙姊妹檔詹詠然詹皓晴，台灣時間昨天深夜在杜拜女網賽決賽登場，姊妹倆和俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）大戰到「超級搶10」，最終雖屈居亞軍，但仍寫近年合拍最佳成績，且收到現任「世界球后」、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）鼓勵。

杜拜是詹家姊妹今年重新聯手第2站，兩人晉級過程包括拍下頭號種子，攜手闖進相隔4年的決賽舞台，對俄羅斯組合戰到「超級搶10」，在決勝盤連失6分，以4：6、7：6（7：4）、1：10敗陣。

雖錯過久違的合作金盃，能在WTA 1000等級的杜拜女網賽打進最終戰，對詹家姊妹仍是很大鼓舞，詹詠然讚許對手表現外提到，非常滿意自己的表現，「這是我們這次重新合體的第二站比賽，非常期待能夠一起面對接下來的挑戰。」

女單決賽在雙打後登場，名列頭號種子的波蘭球后斯威雅蒂以4：6、2：6敗給2021年法網包辦雙料冠軍的捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova），賽後拿著亞軍獎盃和詹家姊妹一起合影，詹詠然透露「世界球后」還說：「下次我們要拿另一個獎盃。」

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