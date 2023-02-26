體操／李智凱世界盃落馬名列第7當磨練 續拚世錦賽積分

睽違8個月重返國際賽場的「鞍馬王子」李智凱在世界盃德國科特布斯站搬出新套路，儘管鞍馬決賽落馬失誤，名列第7，教練林育信依舊有信心，後續3站賽事將續拚世錦賽積分。

台灣體操代表隊出征國際賽，本季首站參加在德國舉行的世界盃科特布斯站賽事，除了李智凱、跳馬好手曾為聖挺進決賽外，丁華恬在平衡木資格賽也以排名第2晉級。

李智凱在東京奧運勇奪鞍馬銀牌，締造隊史新猷，之後鮮少在國際賽亮相，僅參加去年6月亞錦賽，同年10月的世界體操錦標賽則因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而缺陣。

李智凱這次在世界盃科特布斯站鞍馬資格賽，總分獲得15.033分，排名第2，決賽難度則從原本6.4分提升至6.5分，因出現落馬失誤，最終總分獲得14.300分，名列第7。

李智凱久未站上國際賽舞台，還在熟悉比賽氛圍。教練林育信接受中央社訪問時表示：「這幾站比賽都是讓他去磨練，不會給他壓力，太久沒出國比賽，這站讓李智凱嘗試很多新難度。」

林育信認為，儘管李智凱決賽落馬，但後續動作做得相當乾淨，分數被扣很少，整體而言還算成功，如果沒發生落馬，他相信有機會拿到15.300分。

台灣體操代表隊接下來預計征戰卡達、亞塞拜然巴庫等站賽事後，將先回台灣調整1、2週，再赴埃及參賽。

今年世錦賽緊接著在9月杭州亞運後登場，攸關巴黎奧運資格。林育信評估，如果這4站賽事都能晉級決賽、獲得世錦賽積分，「拿到世錦賽門票應該沒有太大問題」。

林育信指出，今年6月亞錦賽前2名隊伍，將能取得世錦賽席次，但在「亞洲貓王」唐嘉鴻受傷後，台灣隊戰力吃緊，因此同步透過其他比賽搶世錦賽積分，除爭取世錦賽參賽機會，也期待唐嘉鴻能康復歸隊，將有助於拚奧運門票。