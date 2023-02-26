網球／班加羅爾挑戰賽 許育修勇奪男雙冠軍

台灣網球好手許育修與韓國選手鄭允成今天在印度班加羅爾挑戰賽男雙決賽，以3比6、7比6（9比7） 、11比9逆轉擊敗印度組合錢德拉塞卡與普拉雄特，拿下冠軍。

23歲許育修去年11月在雪梨挑戰賽封王，生涯首獲世界職業網球協會（ATP）男單挑戰賽冠軍，截至今天賽前，生涯累積4座ATP挑戰賽雙打金盃。

許育修這次征戰印度，與韓國好手鄭允成搭檔，參加加羅爾挑戰賽男雙賽事，「台韓組合」以3連勝、1盤未失之姿闖進決賽。

許育修與鄭允成男雙決賽出戰地主印度組合錢德拉塞卡（Anirudh Chandrasekar）與普拉雄特（N VijaySundar Prashanth），「台韓組合」開賽連丟3局後回穩，盤中雙方互破發球局，而「台韓組合」一路苦追未果，以3比6丟掉首盤。

兩組人馬次盤前7局互保，「台韓組合」第8局率先破發、打破僵局，而對手下一局回破，並一路鏖戰至搶7大戰，「台韓組合」以7比6（9比7）扳成平手。

決勝盤超級搶10，雙方上演拉鋸戰，「台韓組合」儘管在9比6領先情況下，被對手扳平，所幸及時穩住陣腳，以11比9勝出，許育修生涯第5座ATP挑戰賽男雙冠軍到手。