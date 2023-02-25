杜拜女網／搶十不敵俄羅斯組合 詹家姊妹無緣冠軍

我國女雙姐妹檔詹詠然、詹皓晴今天在WTA 1000的杜拜女網賽雙打決賽，遭遇俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），最終在三盤拉鋸後，詹家姊妹以4：6、7：6（7：4）、1：10敗下陣來，屈居亞軍。

詹詠然與詹皓晴在日前多哈女網賽合拍闖進8強後，這次杜拜女網賽兩姐妹則是攜手挺進到決賽，而這也是詹皓晴在2018年與中國大陸搭檔楊釗煊於此站奪冠後，相隔4年重返決賽舞台，至於詹詠然則是生涯首度站上杜拜女網賽雙打決賽舞台。

而今天詹家姊妹的對手則是俄羅斯組合庫德梅托娃／薩姆索諾娃，首盤賽事俄羅斯組合就在第3局率先破發，儘管第6局詹家姊妹隨即回破發，但有在第7局發球局失守，也讓俄羅斯組合以6：4先下一城。

第二盤雙方在前兩局互相破發後展開激烈的拉鋸戰，並且一路打進搶7後，由詹家姊妹以7：6（7：4）將比賽帶入超級搶十決勝，不過俄羅斯組合接下來發起猛攻連拿6分，最終更以10：1奪冠，詹詠然／詹皓晴則是以亞軍成績作收。

【中央社台北25日電】

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在杜拜女網賽女雙決賽，與俄羅斯組合庫德梅托娃與薩姆索諾娃鏖戰至決勝盤超級搶10才分出勝負，最終以1比2落敗，以亞軍作收。

詹詠然與詹皓晴開季各自奮戰，直到前一站杜哈女網賽才首度搭檔，止步8強，這次在世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的頂級大賽杜拜女網賽則是展現默契，繼2019年後再度攜手重返4強。

詹家姊妹4強賽與第3種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）和荷蘭選手舒由絲（DemiSchuurs）激戰3盤勝出，挺進決賽，締造姊妹倆在這項賽事合體參賽最佳成績。

詹家姊妹前一次攜手奪冠，得追溯至2019年9月日本舉行的泛太平洋女網賽，今天在杜拜女網賽女雙決賽上陣，對手為俄羅斯組合庫德梅托娃（VeronikaKudermetova）與薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova），本週4場比賽1盤未失，氣勢正旺。

詹家姊妹決賽陷入苦戰，首盤第2局浪費2個破發點的機會後，接下來發球局未能保住、陷入劣勢，而盤末再度錯失機會，以4比6丟掉首盤。

雙方次盤先是互破，隨後一路纏鬥至搶7大戰，詹家姊妹以7比6（7比4）扳回一城。

決勝盤超級搶10，戰況呈現一面倒，詹家姊妹一開始就連丟6分，後續未能扭轉戰局，最終以1比10落敗，拿下亞軍。