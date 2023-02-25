快訊

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅認了：年少輕狂沒好好保養

集氣！安溥雄蛋開唱倒數7天突延期 因劇痛緊急入院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際少年運動會來台拜會 花蓮縣表達2026年主辦意願

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國際少年運動會（ICG）官員近日受邀來台拜會。圖／高中體育總會提供
國際少年運動會（ICG）官員近日受邀來台拜會。圖／高中體育總會提供

國際少年運動會（ICG） 德國籍榮譽會長賴許（Torsten Rasch）、南韓籍副會長Chulwon Shin以及美國籍榮譽委員吉爾伯特（David Gilbert），應教育部體育署邀請於2月22至27日來台進行參訪。

ICG創立於1968年，賽會原則每年舉辦，1994年起獲國際奧林匹克委員會承認，大幅提升其重要性，賽會是以城市為組團參賽單位，旨在透過各種運動比賽，讓各國青少年（12至15歲）了解不同的語言、城市與文化特色，藉由運動交流促進友誼。

我國曾於2002年及2016年分別由台北市及新北市成功主辦，並獲ICG高度肯定，目前雙北共有兩名代表分別擔任ICG執行委員及委員會委員重要職務，分別為執行委員張芬芬、委員教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲。

本次ICG訪問團來台訪問除了於24日參加教育部體育署主辦之「2023台灣品牌國際賽研習營」啟動論壇之外，高中體育總會受教育部體育署委託，亦規畫ICG訪問團前往新竹市政府、2025雙北世壯運籌備會、新北市政府及花蓮縣政府拜會，推廣ICG賽事。

花蓮縣縣長徐榛蔚今天特別親自撥空接待ICG外賓，她表示，花蓮是一個好山好水，且孕育許多優秀的運動好手；同時花蓮身為一個國際觀光城市，對於國際體育運動賽事抱持相當正向的態度，在拜會過程中，也表達花蓮主辦2026年ICG的意願。

對此ICG副會長表示，目前2026僅花蓮表達主辦意願，且繼2024墨西哥及2025以色列之後，2026再次回到亞洲城市亦為ICG樂見，但仍須依ICG既定程序討論，包括來台訪視場館及執委會簡報、投票等。

受國際新型冠狀病毒疫情影響，近三年國際交流活動相對困難，希望透過本次邀訪活動，在後疫情開放國門之際，持續加強我國於國際體育組織扮演之重要性。

體育署 國際少年運動會 世壯運

延伸閱讀

關懷土敘災民 慈濟四大志業攜手花蓮數百志工街頭勸募

照顧花蓮偏鄉長照居服員 傅崐萁向衛福部爭取保障應有津貼

花蓮議長張峻勸進選立委 縣議員魏嘉賢：審慎評估

T1聯盟／體育署制訂賽事「霍華德條款」 若宣傳不實可退票

相關新聞

足球／中華女足返台 足協理事長王麟祥接機表慰勞 

中華女足在日前前往紐西蘭參加2023世足賽洲際附加賽後，於今天清晨6點平安返國，而本周在補選中新上任的足球協會理事長王麟...

杜拜女網／詹家姊妹挺進決賽 將力拚近3年半合拍首冠

我國女雙姐妹檔詹詠然、詹皓晴今天在WTA 1000的杜拜女網賽女雙4強賽，遭遇第3種子美國卡胡琪（Desirae Kra...

桌球／WTT支線賽 黃怡樺奪女單亞軍

38歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站女單決賽，以7比11、5比11、6比11不...

網球／許育修扳倒頭號種子 闖班加羅爾挑戰賽男雙決賽

台灣網球好手許育修今天在印度班加羅爾挑戰賽（Bengaluru Open）男子雙打4強戰，攜手韓國選手鄭允成，以6比4、...

國際少年運動會來台拜會 花蓮縣表達2026年主辦意願

國際少年運動會（ICG） 德國籍榮譽會長賴許（Torsten Rasch）、南韓籍副會長Chulwon Shin以及美國...

足球／楠梓球場首場全國賽 健身工廠盃60隊高雄開踢

第三屆健身工廠盃少年足球精英賽今天在楠梓足球場開踢，來自全台多縣市60支球隊一連三天拚戰，將角逐最後的冠軍榮耀。健身工廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦