國際少年運動會來台拜會 花蓮縣表達2026年主辦意願

國際少年運動會（ICG） 德國籍榮譽會長賴許（Torsten Rasch）、南韓籍副會長Chulwon Shin以及美國籍榮譽委員吉爾伯特（David Gilbert），應教育部體育署邀請於2月22至27日來台進行參訪。

ICG創立於1968年，賽會原則每年舉辦，1994年起獲國際奧林匹克委員會承認，大幅提升其重要性，賽會是以城市為組團參賽單位，旨在透過各種運動比賽，讓各國青少年（12至15歲）了解不同的語言、城市與文化特色，藉由運動交流促進友誼。

我國曾於2002年及2016年分別由台北市及新北市成功主辦，並獲ICG高度肯定，目前雙北共有兩名代表分別擔任ICG執行委員及委員會委員重要職務，分別為執行委員張芬芬、委員教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲。

本次ICG訪問團來台訪問除了於24日參加教育部體育署主辦之「2023台灣品牌國際賽研習營」啟動論壇之外，高中體育總會受教育部體育署委託，亦規畫ICG訪問團前往新竹市政府、2025雙北世壯運籌備會、新北市政府及花蓮縣政府拜會，推廣ICG賽事。

花蓮縣縣長徐榛蔚今天特別親自撥空接待ICG外賓，她表示，花蓮是一個好山好水，且孕育許多優秀的運動好手；同時花蓮身為一個國際觀光城市，對於國際體育運動賽事抱持相當正向的態度，在拜會過程中，也表達花蓮主辦2026年ICG的意願。

對此ICG副會長表示，目前2026僅花蓮表達主辦意願，且繼2024墨西哥及2025以色列之後，2026再次回到亞洲城市亦為ICG樂見，但仍須依ICG既定程序討論，包括來台訪視場館及執委會簡報、投票等。

受國際新型冠狀病毒疫情影響，近三年國際交流活動相對困難，希望透過本次邀訪活動，在後疫情開放國門之際，持續加強我國於國際體育組織扮演之重要性。