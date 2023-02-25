體育主播王人瑞的斜槓人生 助妻圓夢做公益

主播王人瑞與妻子Ruby的一段愛情故事，讓體育行業津津樂道，讓王人瑞自稱從黃金單身漢到成為”老公具人”的角色轉變，不僅與妻子共同抗癌還替妻子圓夢共同開設菲萌物理治療所，希望可以幫助更多乳癌患者有空間可以自我療癒並接受物理治療。

前籃球國手覃素莉老師分享身為女性、運動員同時又是位母親，對於身體的關注保養一直非常小心翼翼，除了每年的健康檢查外，乳癌、子宮頸癌等自我檢查與定期篩檢是刻不容緩，而物理治療除了處理運動傷害、提供運動訓練外，也讓患者藉由物理治療讓心情可以更舒服。劉方慈主播也同樣表示身為女性上班族代表，女性應隨時注意身體異狀，自己之前也長跑醫療線看到一線癌友的痛苦，尤其各種癌症發病年齡層逐年降低，定期接受篩檢也是不可少，因此劉主播也表示大家若發現異樣也應及早接受正確的醫療診治，平時保持運動和良好的飲食習慣，必要時可尋求專業醫療人員或物理治療師協助。

活動當天還有財團法人乳癌防治基金會董事長張金堅醫師及台北長庚一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓一同參加，周醫生表示：女性乳癌病患在台灣七年內增加了60%，愈來愈多乳癌病患需要接受乳房切除及腋下淋巴清除手術以及乳房重建手術，也因此手術疤痕、術後沾黏、莢膜攣縮以及淋巴水腫等等也變成非常重要且需要處理的課題，現今的確很需要專為女性乳癌病患整合性的物理治療服務，造福廣大的女性乳癌病患。

活動當天，許多行業達人都到現場為了台灣第一家乳癌物理治療所不遺餘力，Ruby更是希望將自己的親身經驗傳遞給更多女性，讓大家對於乳癌防治乃至抗復盡一番心力。